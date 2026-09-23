"Будьте внимательны в ближайшие дни" — в СНБО предупредили о подготовке Россией баллистического обстрела
Киев • УНН
Андрей Коваленко заявил о признаках подготовки РФ к баллистическому обстрелу. Он призвал украинцев быть внимательными в ближайшие дни.
REUTERS/Anatolii Stepanov
Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что армия рф готовит баллистический обстрел, а также призвал украинцев "быть внимательными в ближайшие дни", передает УНН.
Враг готовит баллистический обстрел, признаки подготовки присутствуют. Параллельно российские "дипломаты" тянут время в отношении любых реальных шагов по прекращению огня, поскольку это не входит в их реалистичную зону интересов
Руководитель ЦПД призвал украинцев быть внимательными в ближайшие дни.
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