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"Будьте внимательны в ближайшие дни" — в СНБО предупредили о подготовке Россией баллистического обстрела

Киев • УНН

 • 1154 просмотра

Андрей Коваленко заявил о признаках подготовки РФ к баллистическому обстрелу. Он призвал украинцев быть внимательными в ближайшие дни.

"Будьте внимательны в ближайшие дни" — в СНБО предупредили о подготовке Россией баллистического обстрела
REUTERS/Anatolii Stepanov

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что армия рф готовит баллистический обстрел, а также призвал украинцев "быть внимательными в ближайшие дни", передает УНН.

Враг готовит баллистический обстрел, признаки подготовки присутствуют. Параллельно российские "дипломаты" тянут время в отношении любых реальных шагов по прекращению огня, поскольку это не входит в их реалистичную зону интересов 

- сообщил Коваленко. 

Руководитель ЦПД призвал украинцев быть внимательными в ближайшие дни.

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