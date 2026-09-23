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"Не похож ни на одну роль": Том Круз откровенно рассказал о своем новом фильме от оскароносного режиссера

Киев • УНН

 • 6640 просмотра

Том Круз заявил, что его персонаж в «Диггере» не похож ни на одну из его предыдущих ролей. Фильм выйдет в мировой прокат 30 сентября.

"Не похож ни на одну роль": Том Круз откровенно рассказал о своем новом фильме от оскароносного режиссера

Голливудский актер Том Круз назвал своего персонажа в фильме "Диггер" (Digger) "абсолютно невероятным" и не похожим ни на одну роль, с которой он сталкивался ранее. Об этом звезда кино заявил на мировой премьере фильма в Лондоне во вторник, 22 сентября, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

"Это такой персонаж, который говорит вещи, о которых некоторые люди думают, а некоторые даже не могут себе представить", — сказал голливудский актер агентству Reuters.

"Я никогда не читал о таком персонаже. Я никогда не читал о таком фильме", — добавил Круз.

Выход фильма "Диггер" отметили королевской премьерой, на которой присутствовали британский принц Уильям и принцесса Кейт, после почти 10 лет работы режиссера — лауреата премии "Оскар" Алехандро Г. Иньярриту, как описала этот период актриса Сандра Хюллер.

Фильм вызвал большие ожидания после того, как трейлер показал, как Круз превратился в эксцентричного нефтяного магната Диггера Роквелла с седыми волосами, лицевыми протезами и мягким комбинезоном.

Круз сказал, что это превращение было далеко не самым требовательным аспектом роли, указав вместо этого на 10-минутный монолог, снятый одним дублем.

Звезда "Анатомии падения" (Anatomy of a Fall) Хюллер сказала, что наблюдать за игрой Круза было "великолепно". "Кажется, будто все, чему он научился за 46 лет актерской деятельности, воплотилось в этом персонаже", — добавила она.

В фильме Роквелл непреднамеренно запускает экологическую катастрофу, которая подталкивает мир к грани ядерной войны, прежде чем броситься спасать планету. Но создатели фильма раскрыли мало подробностей об истории, что подпитывает спекуляции относительно сюжета и слухи о том, что это может быть мюзикл, которые Круз опроверг.

"Если вы смотрите фильм, ничего о нем не зная, это гораздо лучше, чем если бы вы знали о нем заранее", — сказала Хюллер, добавив, что секретность не была призвана создавать интригу ради самой интриги.

Хотя Круз описал историю как исследование "власти и жадности... ответственности и безответственности", австралийская актриса Софи Уайлд сказала, что она также содержит послание о том, что искусство является "сосудом для катарсиса".

Иньярриту, среди предыдущих работ которого — "Бердмэн" (Birdman) и "Выживший" (The Revenant), сравнил процесс создания "Диггера" с живописью, сказав, что каждый кадр был тщательно создан, чтобы погрузить зрителей в мир фильма.

Для Эммы Д’Арси это внимание к деталям заставляло работу с мексиканским режиссером ощущаться как часть оркестра под руководством дирижера. "В "Диггере" музыкальность была действительно, действительно важной... это комедия, поэтому ритм является своего рода ключевым", — отметила она.

Звезда фильма "Назови меня своим именем" (Call Me ⁠by Your Name) Майкл Стулбарг вспоминал сцены, которые постоянно развивались во время съемок, с новыми диалогами, альтернативными версиями и неожиданными дополнениями, появлявшимися день за днем.

Актер пошутил, что было снято столько необычного материала, что он надеется: однажды выйдет DVD с дополнительными кадрами со съемок.

"Было очень весело", — сказал он.

"Диггер" начнет свой мировой кинопрокат 30 сентября, а в кинотеатрах США и Великобритании выйдет 2 октября.

Том Круз получил свой первый "Оскар" за многолетнюю карьеру17.11.25, 10:31 • 41139 просмотров

Юлия Шрамко

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