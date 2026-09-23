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Бельгия получила ещё 3 F-35, что приближает передачу Украине истребителей F-16

Киев • УНН

 • 15759 просмотра

Количество бельгийских F-35A увеличилось до 7. Страна планирует передать Украине 53 F-16, первые из них могут поступить в 2026 году.

Бельгия получила ещё 3 F-35, что приближает передачу Украине истребителей F-16

В Бельгию прибыли еще 3 американских истребителя пятого поколения F-35A, которыми страна постепенно заменяет свои F-16. Выведенные из эксплуатации F-16 планируют передавать Украине, сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

Новые самолеты приземлились на авиабазе Флоренн, после чего количество F-35A непосредственно в Бельгии увеличилось до 7. Всего для страны уже изготовили 15 таких истребителей, однако 8 остаются в США для подготовки пилотов.

Бельгия заказала 34 F-35A еще в 2018 году. Полной боевой готовности нового парка планируют достичь в 2030 году, а уже в 2027 году самолеты должны быть готовы к выполнению операций быстрого реагирования.

Бельгия планирует передать Украине 53 F-16

По мере поступления F-35 Бельгия будет постепенно выводить из эксплуатации истребители F-16 и передавать их Украине. По данным издания, первые 7 самолетов могут поступить уже в 2026 году.

Всего Бельгия планирует сохранять F-16 на вооружении до 2028 года, а до конца 2029-го передать Украине 53 истребителя.

Украинские Воздушные силы уже эксплуатируют F-16, полученные от других европейских партнеров. Их используют, в частности, для ударов по наземным целям, а также для перехвата российских ракет и беспилотников.

Европа рассматривает модернизацию украинских Ан-124 «Руслан» для военной логистики НАТО22.09.26, 04:18 • 15273 просмотра

Степан Гафтко

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