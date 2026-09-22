Студентов в Киеве не пустили в укрытие во время тревоги - полиция проводит проверку

В одном из киевских университетов студентов не впустили в укрытие во время воздушной тревоги. Столичные правоохранители проводят проверку, сообщили в ГУНП Украины в Киеве, передает УНН.

Детали

Сегодня во время мониторинга социальных сетей киевские полицейские обнаружили публикацию, в которой говорится о том, что студентов одного из столичных университетов якобы не впустили в укрытие во время воздушной тревоги. На место происшествия уже выехали следственно-оперативная группа и ювенальные инспекторы Голосеевского управления полиции - говорится в сообщении.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и проводят проверку. По ее результатам будет дана соответствующая правовая оценка.

Отметим, что в социальных сетях было опубликовано видео, на котором, как утверждается, во время тревоги студентов экономического факультета КНУ не пустили в университетское укрытие.

Детям якобы заявили, что оно переполнено, а другие двери были заперты. Вместо этого им сказали идти в метро, ближайшая станция расположена примерно в 10 минутах ходьбы от их корпуса - утверждали в соцсети.

Напомним

В Киеве 97% школ обучают в смешанном формате, а 3% - дистанционно. Безопасность, укрытия и продолжительные тревоги определяют формат занятий.