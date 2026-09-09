Укриття, підземні школи та дистанційка: як українські школярі навчаються під ракетами та дронами у 2026 році

$44.470.0051.640.04
ukenru
Ексклюзив
17:35 • 1742 перегляди
Укриття, підземні школи та дистанційка: як українські школярі навчаються під ракетами та дронами у 2026 роціPhoto
Ексклюзив
17:07 • 4548 перегляди
До Умані вже прибули 15 тис. паломників - як у місті дбають про безпеку на Рош га-ШанаPhoto
15:56 • 11238 перегляди
Безпілотна небезпека за Полярним колом: рф скаржиться, що Україна атакувала завод на Ямалі
15:33 • 11352 перегляди
У справі лікарів Odrex суд заслухав заперечення захисту одного з обвинувачених у медичній недбалості
12:42 • 19872 перегляди
путін спотворив Трампу ситуацію на фронті для тиску на Україну - ISW
9 вересня, 08:54 • 27595 перегляди
росія атакувала "шахедом" потяг Харків - Ізюм, є постраждалі
9 вересня, 06:47 • 35637 перегляди
У Києві ворожий БПЛА влучив у 24-поверхівку є постраждалі
9 вересня, 06:18 • 33450 перегляди
Рубіо: переговори України і рф можуть відновитися найближчим часом, США готують план
9 вересня, 04:39 • 48134 перегляди
Втрати рф у війні проти України перевищили її сукупні втрати у всіх війнах за останні 80 років – ГенштабPhoto
9 вересня, 04:31 • 45636 перегляди
У Німеччині заявили, що українським чоловікам призовного віку час повертатися додому
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+21°
1.7м/с
51%
747мм
Популярнi новини
У центрі Варшави поляк побив українського туриста та опинився під арештом9 вересня, 09:43 • 10403 перегляди
Українські військові за допомогою дронів FP-1 уразили військово-морську базу рф у новоросійськуVideo9 вересня, 09:48 • 5008 перегляди
Суд Євросоюзу відхилив позов Угорщини щодо заморожених активів рф - Reuters9 вересня, 11:44 • 14811 перегляди
Під Києвом новонароджена дівчинка випала з шостого поверху, врятувати її не вдалося12:13 • 6660 перегляди
Автомобільні номерні знаки України - які бувають, що означають букви та цифриPhoto13:26 • 16984 перегляди
Публікації
Укриття, підземні школи та дистанційка: як українські школярі навчаються під ракетами та дронами у 2026 роціPhoto
Ексклюзив
17:35 • 1768 перегляди
Автомобільні номерні знаки України - які бувають, що означають букви та цифриPhoto13:26 • 17033 перегляди
Як прочистити каналізацію в домашніх умовах: дієві способи без зайвих витрат9 вересня, 06:00 • 42172 перегляди
З 22 тижнів: як відбувається виходжування передчасно народжених дітей
Ексклюзив
8 вересня, 17:02 • 54788 перегляди
Комендантську годину скоротять і встановлять мобільні укриття та залізничних станціях - що зміниться для Київщини з 10 вересня8 вересня, 16:16 • 56249 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ірина Терех
Денис Штілерман
Борис Пісторіус
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Німеччина
Київська область
Реклама
УНН Lite
Памела Андерсон розповіла про діагноз, після якого лікарі давали їй близько 10 років життя9 вересня, 01:05 • 43214 перегляди
Принца Гаррі та Меган Маркл здивувало рішення короля Чарльза III щодо їхнього статусу8 вересня, 23:05 • 44064 перегляди
Сальма Гаєк відсвяткувала 60-річчя відвертими фото з купання в океаніPhoto8 вересня, 22:06 • 39834 перегляди
Дженніфер Еністон розповіла про останню пораду, яку отримала від Доллі Партон4 вересня, 23:07 • 97224 перегляди
Дружина Стіва Ірвіна через 20 років розповіла про останні тижні життя "мисливця на крокодилів"Photo4 вересня, 22:06 • 91945 перегляди
Актуальне
Опалення
Соціальна мережа
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Крилата ракета
MIM-104 Patriot

Укриття, підземні школи та дистанційка: як українські школярі навчаються під ракетами та дронами у 2026 році

Київ • УНН

 • 1788 перегляди

У Києві 97% шкіл навчають у змішаному форматі, а 3% — дистанційно. Безпека, укриття та тривалі тривоги визначають формат занять.

Укриття, підземні школи та дистанційка: як українські школярі навчаються під ракетами та дронами у 2026 році

П’ятий навчальний рік від початку повномасштабної війни українські школи розпочинають із безпекових питань, які стали однією з головних умов організації очного навчання. Для батьків зараз важливо, чи відповідає укриття встановленим вимогам, скільки дітей воно може одночасно прийняти, як організовується перехід до безпечного місця та що відбувається з уроками під час затяжної повітряної тривоги.

Скільки шкіл 1 вересня виявилися готовими прийняти учнів на "традиційне" очне навчання та як минув перший навчальний тиждень маленьких українців в умовах, коли рф постійно атакує міста дронами та ракетами, дізнавався УНН.  

У 2026 році система безпеки в освіті продовжує розвиватися. Окрім традиційних об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, держава запровадила механізм створення у школах так званих захищених просторів. Це тимчасове рішення для закладів, які поки не мають повноцінного укриття, але повинні забезпечити фізичний захист дітей і працівників під час повітряної тривоги.

У Києві 97% шкіл працюють у змішаному форматі: у КМДА розповіли про особливості навчального року 2026/2027

Щоб дізнатися, як минув перший тиждень нового навчального року для педагогів та учнів, УНН звернувся за інформацією до Департаменту освіти і науки Київської міської державної адміністрації (КМДА). Там у відповідь на запит повідомили, що в столичній мережі закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що складається з 412 шкіл, ліцеїв, шкіл-інтернатів тощо, навчальний процес із 1 вересня організували за різними формами залежно від безпекової ситуації.

У змішаному форматі розпочали роботу 97% столичних шкіл, тоді як виключно дистанційно працюють лише 3%.

"Це переважно заклади, які не мають власних укриттів і з різних причин не мають змоги облаштувати їх на своїй території", — пояснили у профільному Департаменті.

Загалом, як вдалося дізнатися журналістам, у столичних закладах освіти наразі навчаються понад 248 тисяч учнів. Більшість дітей відвідують заняття очно.  

"Наразі у ЗЗСО навчаються понад 248 тисяч учнів, з яких понад 45% навчалися очно в укриттях (переважно учні початкових класів), майже 30% — у змішаному форматі, понад 17% — дистанційно, ще 8% — за індивідуальною формою", — підтвердила директорка Департаменту Олена Фіданян.

При цьому в КМДА наголосили, що після першого тижня навчального року столичні заклади освіти поступово повертають учнів до очного навчання з урахуванням безпекової ситуації. 

Які вимоги ставлять до шкільних укриттів у 2026 році

Повноцінні укриття в закладах освіти облаштовують відповідно до вимог законодавства у сфері цивільного захисту, зокрема ДБН В.2.2-5:2023 "Захисні споруди цивільного захисту" та вимог МВС щодо утримання й експлуатації захисних споруд. Держава продовжує фінансувати будівництво нових споруд, а також реконструкцію та капітальний ремонт наявних приміщень із можливістю їх подальшого використання як протирадіаційних укриттів, сховищ або споруд подвійного призначення. Так, у 2026 році на облаштування шкільних укриттів у державному та регіональних кошторисах передбачили 5 млрд грн.

При цьому необхідно розуміти, що в Україні немає правила, за яким кожна школа автоматично повинна мати саме протирадіаційне укриття. Конкретний тип захисної споруди залежить від об’єкта, його проєкту та встановлених нормативних вимог.

Окремо у 2026 році почали діяти правила щодо захищених просторів. Їх можна облаштовувати, зокрема, в підвальних, цокольних або перших поверхах. Такі приміщення повинні зменшувати вплив ударної хвилі та уламків, мати електроживлення й штучне освітлення, перебувати у належному санітарному та протипожежному стані, мати необхідні евакуаційні виходи та бути доступними для маломобільних груп населення. 

Водночас захищений простір не прирівнюється до повноцінної захисної споруди цивільного захисту й розглядається як тимчасове рішення.

Закцентуємо також на тому, що вимоги до захисних споруд у закладах освіти суттєво еволюціонували. Якщо на початку повномасштабного вторгнення більшість закладів користувалася найпростішими укриттями, то у 2026 році базовим стандартом стали повноцінні протирадіаційні укриття (ПРУ) або спеціалізовані підземні освітні простори, збудовані за оновленими будівельними нормами.

Ключові критерії, без яких комісія ДСНС не дає дозвіл на очне навчання:

  • товщина перекриттів, розрахована на пряме чи уламкове навантаження, наявність щонайменше двох розосереджених евакуаційних виходів, герметичні двері;
    • наявність системи фільтровентиляції, здатної очищувати повітря в автономному режимі у разі хімічної чи пилової загрози;
      • підключення генераторів або промислових акумуляторних систем із гарантованим резервом роботи від 48 годин. Обов'язкова наявність стабільного інтернет-зв'язку (Wi-Fi на базі супутникових або оптоволоконних ліній);
        • безбар'єрний доступ (пандуси, підіймачі, спеціально обладнані санітарні вузли, тактильна навігація для дітей з особливими освітніми потребами);
          • стаціонарні санвузли, запас питної та технічної води з розрахунку щонайменше на дві доби, базові аптечки тактичного та загального зразка, герметичні контейнери із сухими пайками. 

            Для шкіл також важлива доступність укриття. Хоча, в окремих випадках допускають використання об’єктів фонду захисних споруд, розташованих поза школою, зокрема на відстані до 500 метрів від закладу. Крім того, велику роль відіграє місткість того чи іншого укриття. Йдеться про можливість одночасно вмістити усіх педагогів та учнів, які відвідують школу чи ліцей очно.  

            Якщо говорити про забезпеченість укриттями столичних шкіл, то за інформацією районних держадміністрацій Києва на сьогодні 95% закладів освіти обладнані найпростішими шелтерами.  

            "У разі відсутності найпростішого укриття заклади освіти використовують укриття сусідніх об'єктів господарювання, які територіально наближені до них та мають укриття з достатньою кількістю місць", — підкреслила у відповідь на інформаційний запит УНН директорка Департаменту освіти і науки КМДА Олена Фіданян. 

            Як організовано навчання під час повітряної тривоги 

            Організація уроків безпосередньо залежить від технічних можливостей конкретного укриття. Застосовують два основні підходи: повноцінне продовження уроків під землею та адаптивний формат. 

            Алгоритм у школі має бути визначений заздалегідь. У разі повітряної тривоги освітній процес припиняють, а діти та вчителі організовано переходять до укриття. МОН окремо наголошує на необхідності чіткого алгоритму дій та недопущенні скупчень людей під час масових заходів.

            Формат подальшої роботи залежить від тривалості тривоги, обладнання укриття та рішення конкретного закладу. Якщо безпечний простір дозволяє продовжувати освітній процес, учитель може працювати з дітьми безпосередньо там. В інших випадках час у сховищі використовують для повторення матеріалу, самостійної роботи, читання, консультацій або інших занять, які можна проводити в умовах обмеженого простору.

            У школах із частими сигналами небезпеки  та затяжними тривогами (на сьогодні це прифронтові регіони та українська столиця) можуть змінювати розклад, вводити змішане навчання або "міксувати" очний і дистанційний формати. У профільному міністерстві  наголошують окремо, що форма організації освітнього процесу залежить від безпекової ситуації в конкретному населеному пункті.

            У 2026 році це особливо важливо через відмінності між громадами. Формат навчання визначають обласні та Київська міська військова адміністрація спільно із засновниками шкіл з урахуванням безпекової ситуації. Навчальний рік 2026/2027 триватиме з 1 вересня 2026 року до 30 червня 2027 року.

            Досвід шкіл у прифронтових та тилових регіонах

            Єдиного сценарію для очного навчання у школах по всій країні досі немає. Українські громади класифікуються за рівнем ризику безпеки в системі освіти, а цей показник враховується під час ухвалення рішень щодо організації навчання, створення укриттів та відновлення очного формату.

            Прифронтові регіони (Харківщина, Запоріжжя, Дніпропетровщина, Миколаївщина)

            Тут час підльоту ракет, керованих авіабомб (КАБ) чи балістики вимірюється хвилинами чи навіть десятками секунд. Тому тут особливого значення набувають дистанційне та змішане навчання, а також будівництво нових захисних споруд. Саме тому в прифронтових містах з’являються масштабні підземні освітні простори. Це автономні навчальні містечка на глибині від трьох до шести метрів під землею, розраховані на 500–1000 учнів. Діти навчаються у дві зміни, проводячи весь навчальний день у безпечному підземному просторі без потреби постійно бігати сходами вгору-вниз. Решта закладів, де немає підземних фортифікацій, продовжує працювати виключно або переважно в дистанційному форматі.

            Тилові області (Центральна та Західна Україна)

            У центральних і західних регіонах тривоги найчастіше пов’язані зі злетом носіїв ракет чи атаками ударних дронів, що дає значно більший запас часу для організованого переходу в укриття.

            Тут переважає змішана або повністю очна модель із плаваючими змінами. Оскільки місткість укриття в багатьох старих школах менша за загальну кількість учнів, школи запроваджують позмінне навчання (тиждень очно — тиждень дистанційно) або розподіл на першу та другу зміни. Основний акцент у тилу робиться на психологічній стійкості: діти стикаються з перериванням сну через тривалі нічні тривоги, тому школи часто коригують час початку першого уроку або знижують навантаження на перших парах занять.

            Однак й тут розклад навчання можуть коригувати через повітряні тривоги, енергетичні проблеми або інші обставини воєнного часу. Наприклад, у січні 2026 року МОН рекомендувало регіонам визначати формат навчання з урахуванням ситуації в енергосистемі та погодних умов.

            Тому в одній школі учні можуть більшість часу навчатися очно, в іншій — чергувати очні та дистанційні дні, а в третій значна частина навчання проходитиме онлайн.

            Місто Київ

            У профільному Департаменті КМДА у відповідь на запит про те, як організували перший тиждень навчання для маленьких українців у столиці нагадали, що держава гарантує закладам освіти автономію. Керівник закладу здійснює безпосереднє управління та несе особисту відповідальність за освітню діяльність.

            "Педагогічна рада закладу освіти схвалює освітню програму та самостійно приймає рішення щодо структури та тривалості навчального року, режиму роботи, форм організації навчання, розкладу навчального тижня, тривалості навчального дня, графіку занять та перерв", – підсумувала директорка Департаменту. 

            Що мають знати діти про поведінку в укритті

            Дитина повинна знати, що робити після сигналу тривоги: припинити заняття, виконувати вказівки педагогів, організовано рухатися визначеним маршрутом і не повертатися до класу за речами.

            Дисципліна та слідування чітким алгоритмам під час повітряної тривоги в школах зменшують ризик паніки та травматизму серед школярів. Батькам важливо періодично проговорювати з дитиною прості базові правила:

            • миттєва реакція: сигнал тривоги в школі — це команда без затримок узяти особистий рюкзак, шикуватися за вказівкою класного керівника і рухатися визначеним маршрутом;
              • маршрутна дисципліна: рухатися сходами потрібно спокійно, без штовханини, тримаючись за поручні. Усі потоки розведені заздалегідь, кожен клас має своє закріплене місце в підвалі;
                • правила поведінки всередині укриття: не залишати свій клас і сектор без дозволу вчителя, не чіпати технічні вузли, кабелі чи вентиляційні решітки;
                  • повага до чужого особистого простору: у шелтерах потрібно не кричати, поважати сусідів, користуватися навушниками за потреби. Якщо стало зле або страшно, — негайно сказати про це вчителю або черговому психологу.

                    МОН також використовують навчальні програми, присвячені безпечному освітньому середовищу та діям працівників і дітей у надзвичайних ситуаціях. У межах такої підготовки педагоги мають відпрацьовувати алгоритми реагування на загрози, а не обмежуватися разовою інструкцією на початку навчального року.

                    Батькам своєю чергою варто заздалегідь з’ясувати, де саме розташоване шкільне укриття, скільки людей воно вміщує та яким є порядок дій під час тривоги. Корисно також домовитися з дитиною про простий сімейний алгоритм зв’язку на випадок, якщо мобільна мережа працюватиме нестабільно.

                    Крім того, споряджаючи дитину до школи, варто подбати про "тривожний наплічник", який завжди буде з нею. У такому рюкзаку повинні бути: 

                    • пляшка чистої негазованої води;
                      • поживний перекус, що не псується (енергетичні або злакові батончики, горіхи, сухофрукти);
                        • записку або бейдж із ПІБ дитини, контактами батьків, адресою та групою крові й інформацією про алергію чи (та) хронічні хвороби;
                          • призначені лікарем ліки із чіткою інструкцією прийому;
                            • заряджений павербанк із кабелем; 
                              • вологі й сухі серветки.

                                Чому шелтер стає частиною самої школи у 2026 році 

                                Українська школа у 2026 році дедалі більше проєктується з урахуванням воєнних ризиків. Державні програми фінансують не лише косметичне облаштування підвалів, а й будівництво нових захисних споруд, реконструкцію наявних приміщень та створення умов для очного навчання.

                                Водночас безпека не має перетворюватися на формальність. Наявність таблички "Укриття" на дверях ще не означає, що простір готовий прийняти сотні дітей у реальній надзвичайній ситуації. Важливі його місткість, стан, доступність, освітлення, вентиляція, евакуаційні маршрути та здатність персоналу діяти за чітким планом.

                                Нагадаємо 

                                Раніше ми писали про те, що київські школи поступово повертаються до очного навчання. 

                                Олександра Василенко

                                ПублікаціїОсвіта
                                Школа
                                Графіки відключень електроенергії
                                Опалення
                                Повітряна тривога
                                Воєнний стан
                                Війна в Україні
                                Відключення світла
                                Дощі в Україні
                                Сніг в Україні
                                Миколаївська область
                                Міністерство освіти і науки України
                                Харківська область
                                Дніпропетровська область
                                Запорізька область
                                Київська міська державна адміністрація
                                Державна служба України з надзвичайних ситуацій
                                Міністерство внутрішніх справ України
                                Україна
                                Київ