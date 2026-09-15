У москві заявили, що не гарантують безпеку іноземним політикам і дипломатам під час поїздок в Україну

$44.640.0251.510.01
ukenru
09:12 • 1702 перегляди
Бюджетна прірва у 2027 році: скільки Україні не вистачає і де шукатимуть гроші
08:35 • 1718 перегляди
Нових штрафів за перевищення швидкості не буде: Рада провалила законопроєкт
06:33 • 11539 перегляди
Дрон рф влучив у рейсовий автобус на Нікопольщині: п’ятеро загиблих, семеро пораненихPhoto
Ексклюзив
06:01 • 17242 перегляди
Чи матиме затягування справи Odrex наслідки для адвокатів?
04:58 • 15121 перегляди
"Пекельні" санкції проти рф наблизилися до ухвалення у США – залишилося фінальне голосування
04:45 • 15191 перегляди
Німецькі лікарні готуються до війни дронів і масових жертв, Бундесвер очікує до 1000 поранених щодня
04:19 • 15080 перегляди
"АТЕШ" заявив про диверсію на заводі, який виробляє у воронежі компоненти для ракет Х-101 та "Іскандер-К"Video
16 вересня, 02:17 • 19588 перегляди
Україна може отримати ліцензію на виробництво ракет для Patriot, але є нюанс
16 вересня, 01:17 • 17622 перегляди
російський аналог Starlink за пів року так і не дістався робочої орбіти, частину супутників рф уже втратила
16 вересня, 00:16 • 22256 перегляди
На концерт до кобзона відправився генерал, який доповідав путіну про нібито взяття Костянтинівки
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+20°
1.6м/с
51%
753мм
Популярнi новини
Зірка "Божевільних" Джон Гемм стане батьком у 55 років, його дружина вперше вийшла вагітною перед камерами16 вересня, 00:06 • 25564 перегляди
Законопроєкт про жорсткі санкції проти рф вийшов на фінальний розгляд у Палаті представників США16 вересня, 02:55 • 19892 перегляди
Ракета “Іскандер”: дальність, швидкість, модифікаціїPhoto03:45 • 17175 перегляди
Скільки військових і техніки втратила росія за добу – дані ГенштабуPhoto04:08 • 7694 перегляди
Від фольги до риболовецьких сіток: як абсолютно побутові предмети знайшли свою роль у війні06:59 • 8148 перегляди
Публікації
Бюджетна прірва у 2027 році: скільки Україні не вистачає і де шукатимуть гроші09:12 • 1702 перегляди
Від фольги до риболовецьких сіток: як абсолютно побутові предмети знайшли свою роль у війні06:59 • 8422 перегляди
Чи матиме затягування справи Odrex наслідки для адвокатів?
Ексклюзив
06:01 • 17242 перегляди
Ракета “Іскандер”: дальність, швидкість, модифікаціїPhoto03:45 • 17330 перегляди
Міжнародний день демократії: чому це свято актуальне й сьогодні15 вересня, 15:14 • 32593 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ліндсі Грем
Володимир Зеленський
Роксолана Підласа
Дональд Трамп-молодший
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Німеччина
Саудівська Аравія
Реклама
УНН Lite
Зірка "Божевільних" Джон Гемм стане батьком у 55 років, його дружина вперше вийшла вагітною перед камерами16 вересня, 00:06 • 25714 перегляди
Стіва Карелла назвали одним із найпривабливіших зрілих чоловіків Голлівуду – актор відреагував на новий статус15 вересня, 23:07 • 27323 перегляди
Чака Норріса, Роберта Редфорда та зірку "Баффі" "забули" вшанувати на "Еммі-2026"15 вересня, 22:05 • 26001 перегляди
Келлі Осборн заявила, що ніколи не помириться зі старшою сестрою і пояснила чому15 вересня, 21:06 • 26485 перегляди
Євробачення-2027: Україна розпочала прийом заявок на національний відбір15 вересня, 11:29 • 43462 перегляди
Актуальне
Техніка
Starlink
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
SpaceX Starship

У москві заявили, що не гарантують безпеку іноземним політикам і дипломатам під час поїздок в Україну

Київ • УНН

 • 12571 перегляди

рф закликала іноземних посадовців оцінювати ризики поїздок в Україну. Заява пролунала після удару по потягу на Волині.

У москві заявили, що не гарантують безпеку іноземним політикам і дипломатам під час поїздок в Україну

росія відмовилася гарантувати безпеку західних політиків і дипломатів, які відвідують Україну, та закликала їх "тверезо оцінювати ризики". Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на речницю МЗС рф марію захарову, пише УНН.

Деталі

За словами захарової, перед деякими поїздками до України російська сторона дипломатичними каналами отримує прохання забезпечити іноземним посадовцям можливість безпечного пересування.

Ніхто не може гарантувати безпеку представників західних держав під час таких візитів

- заявила речниця російського МЗС.

Заява пролунала після удару по потягу біля кордону з Польщею

Так у російському МЗС прокоментували атаку 13 вересня на станції "Ягодин" у Волинській області, де був уражений локомотив пасажирського потяга. Українська сторона припускала, що ціллю міг бути дипломатичний потяг, у якому перебували радники з питань безпеки кількох країн ЄС та колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон. В іншому потязі на станції перебував колишній директор ЦРУ Девід Петреус.

Під час атак пропускні операції призупиняються - Демченко розповів про безпекові заходи на пунктах пропуску 14.09.26, 14:30 • 4306 переглядiв

Після атаки прем'єр Польщі Дональд Туск скликав екстрене засідання уряду та заявив про зростання ризиків для Польщі.

Він також закликав союзників по НАТО бути готовими до посилення активності росії протягом найближчих тижнів і місяців та до спільної відповіді у разі необхідності.

Прорахована ескалація з боку путіна, щоб посіяти страх у Європі - Пісторіус про атаку на поїзд біля польського кордону14.09.26, 15:19 • 9934 перегляди

Степан Гафтко

Війна в УкраїніПолітикаСвіт
російська пропаганда
Війна в Україні
Волинська область
НАТО
Дональд Туск
Україна
Борис Джонсон
Польща