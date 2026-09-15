У москві заявили, що не гарантують безпеку іноземним політикам і дипломатам під час поїздок в Україну

росія відмовилася гарантувати безпеку західних політиків і дипломатів, які відвідують Україну, та закликала їх "тверезо оцінювати ризики". Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на речницю МЗС рф марію захарову, пише УНН.

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За словами захарової, перед деякими поїздками до України російська сторона дипломатичними каналами отримує прохання забезпечити іноземним посадовцям можливість безпечного пересування.

Ніхто не може гарантувати безпеку представників західних держав під час таких візитів - заявила речниця російського МЗС.

Заява пролунала після удару по потягу біля кордону з Польщею

Так у російському МЗС прокоментували атаку 13 вересня на станції "Ягодин" у Волинській області, де був уражений локомотив пасажирського потяга. Українська сторона припускала, що ціллю міг бути дипломатичний потяг, у якому перебували радники з питань безпеки кількох країн ЄС та колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон. В іншому потязі на станції перебував колишній директор ЦРУ Девід Петреус.

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Після атаки прем'єр Польщі Дональд Туск скликав екстрене засідання уряду та заявив про зростання ризиків для Польщі.

Він також закликав союзників по НАТО бути готовими до посилення активності росії протягом найближчих тижнів і місяців та до спільної відповіді у разі необхідності.

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