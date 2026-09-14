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Під час атак пропускні операції призупиняються - Демченко розповів про безпекові заходи на пунктах пропуску

Київ • УНН

 • 4304 перегляди

Демченко заявив, що під час атак роботу пунктів пропуску призупиняють і розосереджують людей. Відновлення може тривати від годин до днів.

Під час атак пропускні операції призупиняються - Демченко розповів про безпекові заходи на пунктах пропуску

У разі загрози ворожих ударів роботу пунктів пропуску на кордоні тимчасово призупиняють, а людей розосереджують по території, щоб убезпечити життя та здоров’я. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає УНН. 

Якщо брати останні тижні, то під атакою були 5 пунктів пропуску на Одещині, де було влучання і по території пунктів пропуску, і по сервісних зонах. Це 4 пункти пропуску на кордоні з Молдовою і один на кордоні з Румунією. Але, як бачимо, противник розширюючи свої зони атаки, зокрема на західні області, і ми на цьому наголошували, що під загрозою можуть бути і інші ділянки кордону

- сказав Демченко.

Він зазначив, що нещодавно поряд з кордоном з Польщею також відбулися влучання реактивних "шахедів" по напрямку пункту пропуску "Ягодин". 

Сам пункт пропуску, на щастя, не постраждав, але і по автошляху, який веде до кордону, і по залізничній інфраструктурі по цьому напрямку були прильоти, через що нищилась інфраструктура, були влучання і в локомотив. Це власне великий ризик для життя і здоров’я людей, який несе собою росія. Противнику відверто плювати на життя і здоров’я в цілому

- додав Демченко.

За його словами, під час атак пропускні операції на різних ділянках призупиняються для того, щоб убезпечити життя та здоров’я людей, не допустити скупчення. 

Моніториться ситуація, які засоби використовує противник, у якому напрямку вони рухаються, і вже від цього також приймається рішення про призупинення пропускних операцій на різних напрямках, по кожному з пунктів пропуску

- зазначив речник.

Він наголосив, що відновлення роботи пунктів пропуску залежить від ступеня ураження та руйнувань, що може займати від кількох годин до кількох днів. 

Окремо Демченко зазначив, що прикордонники спостерігають, що білорусь не припиняє підтримувати росію, адже повітряні атаки Рівненську та Волинську області забезпечувалися з території білорусі через ретранслятори з білоруської території. 

Нагадаємо

У серпні пункт пропуску на Одещині пошкодила російська атака, через що його тимчасово закрили. Після відновлювальних робіт пропуск відновили.

У вересні росія атакувала пункт пропуску "Орлівка" в Ізмаїльському районі. 

Павло Башинський

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