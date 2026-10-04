СБУ уразила два ворожих винищувачі на аеродромі в Адигеї

Служба безпеки України заявила про ураження російських винищувачів Су-35 і Су-34 на військовому аеродромі "Ханська" в Адигеї, а також безпілотники поцілили в склад російських боєприпасів. Про це повідомляє Служба безпеки України, передає УНН.

Деталі

Цієї ночі Служба безпеки України успішно атакувала військовий аеродром "Ханська" у республіці адигея рф. Відстань до цілі - близько 500 км - йдеться у дописі.

Зокрема, за наявною інформацією, безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ уразили:

Су-35 (багатоцільовий винищувач, який вважається одним із найсучасніших бойових літаків рф. Експортна вартість - близько 100 млн доларів);

Су-34 (винищувач-бомбардувальник, ключовий літак російської тактичної авіації. Експортна вартість - близько 50 млн доларів);

склад боєприпасів на території аеродрому.

Обидва літаки - носії керованих авіаційних бомб (КАБів), які ворог масово застосовує на лінії фронту та по українських містах.СБУ системно відпрацьовує по військових об’єктах рф, послідовно зменшуючи її спроможність вести війну проти України. Ворожі удари по українських містах, цивільній та критичній інфраструктурі не залишаться без відповіді - йдеться у дописі.

Нагадаємо

Служба безпеки України уразила низку важливих об’єктів російського військового призначення в районі таганрога в рф. Серед них - виробництво FPV-дронів, два склади зберігання БПЛА і резервуар із пально-мастильними матеріалами.