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The Times
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СБУ уразила виробництво FPV-дронів та склади БПЛА під таганрогом

Київ • УНН

 • 10889 перегляди

Також на території рф було уражено два підприємства хімічної промисловості.

СБУ уразила виробництво FPV-дронів та склади БПЛА під таганрогом

Служба безпеки України у ніч на 12 вересня уразила низку важливих об’єктів російського військового призначення в районі таганрога в рф. Серед них - виробництво FPV-дронів, два склади зберігання БПЛА і резервуар із пально-мастильними матеріалами. Про це повідомила пресслужба СБУ, пише УНН.

Деталі

У Службі безпеки підтвердили ураження двох складах зберігання БПЛА; об’єкту виробництва FPV-дронів; зенітному ракетно-гарматному комплексу "Панцирь-С2"; резервуару із пально-мастильними матеріалами; РЛС П-18 "Терек". На всіх уражених обʼєктах зафіксовано пожежі.

Знищення виробничих і складських потужностей БпЛА та FPV-дронів зменшує можливості російських військ використовувати їх проти України. Це пряма відповідь на масовані атаки росії, під час яких ворог запускає ударні дрони для терору та ударів по цивільній інфраструктурі нашої держави

- наголосили в СБУ.

Окрім того, президент Володимир Зеленський повідомив, що за добу на території рф уражено два підприємства хімічної промисловості в пермському та самарському регіонах, а також ціль в Чорному морі.

Також є підтвердження влучної роботи наших воїнів цього тижня. Зокрема, було знищено літак Cу-33, два вертольоти Мі-8 у Краснодарському та Ростовському регіонах. У Пермі було уражено нафтовий обʼєкт. Вдячний усім, хто справедливо відповідає росіянам на всі їхні терористичні удари по наших людях. Війна має повертатися додому. Це важливо

- наголосив президент.

Водночас українська оборонна компанія Fire Point повідомила, що вночі Сили оборони атакували засобами компанії підприємства хімічної промисловості в тольятті самарської області.

За даними компанії, під удар потрапили одне з найбільших хімічних підприємств рф "КуйбишевАзот" і одне з найбільших нафтохімічних підприємств рф "Тольяттикаучук".

Fire Point стирає поняття "глибокого тилу" рф: FP-1 уразив ціль на Уралі - СЕО компанії Ірина Терех10.09.26, 14:21 • 14043 перегляди

Юлія Мельник

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Ракетний комплекс "Панцир"
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Володимир Зеленський
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