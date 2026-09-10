Fire Point стирає поняття "глибокого тилу" рф: FP-1 уразив ціль на Уралі - СЕО компанії Ірина Терех

Український далекобійний дрон FP-1 днями уразив військовий обʼєкт в глибокому тилу росії на Уралі. Цей удар демонструє, як розвиток українських технологій поступово стирає поняття "глибокого тилу" з військового словника агресора. Про це заявила СЕО компанії-виробника ударних дронів Fire Point Ірина Терех під час панельної дискусії в рамках Міжнародної виставки оборонної промисловості MSPO у Польщі, передає кореспондент УНН.

Учора дрони Fire Point встановили світовий рекорд: пролетіли понад 3300 км і вразили військовий об’єкт у глибокому тилу на Уралі - розповіла Ірина Терех.

Вона зазначила, що у 2022 році цей результат здавався б майже нереалістичним.

Думаю, якби ми тоді побачили таку новину, то, мабуть, подумали б, що це щось неймовірне. Але це наша реальність. І просто завдяки розумним інженерам, їхньому таланту, сучасним технологіям, доступним технологіям і використанню якомога більшої кількості готових компонентів ми стираємо концепцію глибокого тилу з військового словника росії - додала СЕО компанії Fire Point.

Ірина Терех також звернула увагу на історичний бік цього поняття.

І що цікаво, концепцію глибокого тилу, якщо я не помиляюся, свого часу вигадала росія — ще у 1930-х роках. Тож іронія буває різною - додала вона.

У 2026 році близько 60% українських атак по росії здійснено із застосуванням озброєння Fire Point - СЕО компанії Ірина Терех

Нагадаємо

Раніше в компанії Fire Point повідомили, що далекобійний БПЛА FP-1 уразив новоуренгойський завод з підготовки конденсату до транспорту (ЗПКТ) у ямало-ненецькому автономному окрузі рф. Там виникла пожежа. Цей удар спричинив хвилю занепокоєння у росіян.