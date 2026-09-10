Fire Point стирає поняття "глибокого тилу" рф: FP-1 уразив ціль на Уралі - СЕО компанії Ірина Терех
Київ • УНН
За словами Ірини Терех, розвиток далекобійних дронів дозволяє стирати поняття "глибокого тилу" рф.
Український далекобійний дрон FP-1 днями уразив військовий обʼєкт в глибокому тилу росії на Уралі. Цей удар демонструє, як розвиток українських технологій поступово стирає поняття "глибокого тилу" з військового словника агресора. Про це заявила СЕО компанії-виробника ударних дронів Fire Point Ірина Терех під час панельної дискусії в рамках Міжнародної виставки оборонної промисловості MSPO у Польщі, передає кореспондент УНН.
Учора дрони Fire Point встановили світовий рекорд: пролетіли понад 3300 км і вразили військовий об’єкт у глибокому тилу на Уралі
Вона зазначила, що у 2022 році цей результат здавався б майже нереалістичним.
Думаю, якби ми тоді побачили таку новину, то, мабуть, подумали б, що це щось неймовірне. Але це наша реальність. І просто завдяки розумним інженерам, їхньому таланту, сучасним технологіям, доступним технологіям і використанню якомога більшої кількості готових компонентів ми стираємо концепцію глибокого тилу з військового словника росії
Ірина Терех також звернула увагу на історичний бік цього поняття.
І що цікаво, концепцію глибокого тилу, якщо я не помиляюся, свого часу вигадала росія — ще у 1930-х роках. Тож іронія буває різною
У 2026 році близько 60% українських атак по росії здійснено із застосуванням озброєння Fire Point - СЕО компанії Ірина Терех09.09.26, 11:44 • 3526 переглядiв
Нагадаємо
Раніше в компанії Fire Point повідомили, що далекобійний БПЛА FP-1 уразив новоуренгойський завод з підготовки конденсату до транспорту (ЗПКТ) у ямало-ненецькому автономному окрузі рф. Там виникла пожежа. Цей удар спричинив хвилю занепокоєння у росіян.