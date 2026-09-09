У 2026 році близько 60% українських атак по росії здійснено із застосуванням озброєння Fire Point - СЕО компанії Ірина Терех

Близько 60% українських атак по території росії у 2026 році були здійснені із застосуванням озброєння Fire Point. Про це заявила СЕО та СТО провідної української оборонної компанії Fire Point Ірина Терех в інтервʼю американському каналу CBS News, пише УНН.

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За її словами, цього року Україна здійснила вдвічі більше дальніх ударів по території росії, ніж росія - по Україні.

Також вона зазначила, що близько ⅔ українських атак були проведені із використанням озброєння Fire Point.

Сьогодні компанія Fire Point виробляє 300-400 далекобійних ударних дронів на добу, а також розширила виробництво та працює над більш складними системами озброєння.

Крім того, Ірина Терех нагадала, що Fire Point працює над власною балістичною ракетою. За її словами, компанії залишилося кілька місяців до розгортання першої української балістичної ракети, спроєктованої і виготовленої всередині країни.

Додамо

Генеральний штаб України у відповідь на запит УНН повідомив, що за період з початку 2026 року найбільшу частку успішних виконаних бойових завдань має БПЛА типу FP-1 за рахунок відносно високої ефективності та масовості застосування. Кількість застосованих БПЛА типу FP-1 вдвічі перевищує загальну кількість застосованих інших основних ударних БПЛА.

FP-1 виробляє українська компанія Fire Point. FP-1 зарекомендував себе як ефективний БПЛА для ударів по об'єктах у глибокому тилу росії. Як заявили в компанії, остання його модифікація здатна долати відстань 3400 км.