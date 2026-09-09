В Ірані знайшли настільну гру віком 4600 років

Археологи під час розкопок стародавнього міста Шахр-і-Сохта на південному сході Ірану виявили настільну гру віком близько 4600 років та гравірований кістяний гребінець. Знахідки можуть розкрити нові подробиці повсякденного життя людей бронзової доби, повідомляє Greek Reporter, пише УНН.

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Шахр-і-Сохта, також відоме як "Спалене місто", було одним із давніх поселень регіону. За словами археолога Рухолли Ширазі з Університету Сістану та Белуджистану, нові артефакти допоможуть дослідити культуру та соціальні відносини його мешканців.

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Під час розкопок також знайшли яєчну шкаралупу, фрагменти текстилю та шкіри, останки тварин, знаряддя праці, фігурки тварин, сліди обробки каменю та вогнища.

Археологи продовжать дослідження

У північно-східній частині пам'ятки вчені виявили 2 фази забудови. Знахідки свідчать, що мешканці займалися домашнім господарством і ремеслами безпосередньо в цьому районі.

Надалі археологи планують провести радіовуглецеве датування, аналіз ДНК та дослідити знайдені людські останки.

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