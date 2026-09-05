У Болгарії знайшли скелет чоловіка, який 1600 років тому міг сховатися від нападу у величезному глечику

Археологи виявили на території давньоримського міста Деултум на південному сході Болгарії останки чоловіка всередині великої посудини для зберігання – доліума. Вчені припускають, що він міг залізти туди, рятуючись від нападу. Про це повідомляє Live Science, пише УНН.

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Поруч із чоловіком знайшли 2 залізні ножі та пояс. Один ніж залишався за поясом, а другий лежав між ногами так, ніби чоловік був готовий захищатися.

У IV–V століттях римляни в Деултумі протистояли східногерманським племенам та гунам. Навколо знайденого доліума археологи виявили сліди масштабної пожежі – попіл, вугілля, почорнілі стіни, розплавлене скло, монети та обгорілі кістки свійських тварин.

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Археолог Болгарської академії наук Людмил Вагалінський припускає, що перед нападом жителі могли загнати худобу всередину укріплень. Оскільки шар попелу лежав і під останками чоловіка, він, ймовірно, сховався у посудині вже після початку пожежі.

Після нападу мешканці міста розібрали та зрівняли руїни вежі, а над ними облаштували новий, вищий рівень підлоги. Саме під ним останки чоловіка зберігалися близько 1600 років.

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