У Болгарії знайшли скелет чоловіка, який 1600 років тому міг сховатися від нападу у величезному глечику
Київ • УНН
У Деултумі знайшли скелет чоловіка в доліумі зі зброєю. Він міг сховатися під час нападу, коли місто охопила пожежа.
Археологи виявили на території давньоримського міста Деултум на південному сході Болгарії останки чоловіка всередині великої посудини для зберігання – доліума. Вчені припускають, що він міг залізти туди, рятуючись від нападу. Про це повідомляє Live Science, пише УНН.
Деталі
Поруч із чоловіком знайшли 2 залізні ножі та пояс. Один ніж залишався за поясом, а другий лежав між ногами так, ніби чоловік був готовий захищатися.
У IV–V століттях римляни в Деултумі протистояли східногерманським племенам та гунам. Навколо знайденого доліума археологи виявили сліди масштабної пожежі – попіл, вугілля, почорнілі стіни, розплавлене скло, монети та обгорілі кістки свійських тварин.
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Археолог Болгарської академії наук Людмил Вагалінський припускає, що перед нападом жителі могли загнати худобу всередину укріплень. Оскільки шар попелу лежав і під останками чоловіка, він, ймовірно, сховався у посудині вже після початку пожежі.
Після нападу мешканці міста розібрали та зрівняли руїни вежі, а над ними облаштували новий, вищий рівень підлоги. Саме під ним останки чоловіка зберігалися близько 1600 років.
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