В Болгарии нашли скелет мужчины, который 1600 лет назад мог спрятаться от нападения в огромном кувшине
Киев • УНН
В Деултуме нашли скелет мужчины в долиуме с оружием. Он мог спрятаться во время нападения, когда город охватил пожар.
Археологи обнаружили на территории древнеримского города Деултум на юго-востоке Болгарии останки мужчины внутри большого сосуда для хранения — долиума. Учёные предполагают, что он мог залезть туда, спасаясь от нападения. Об этом сообщает Live Science, пишет УНН.
Детали
Рядом с мужчиной нашли 2 железных ножа и пояс. Один нож оставался за поясом, а второй лежал между ног, словно мужчина был готов защищаться.
В IV–V веках римляне в Деултуме противостояли восточногерманским племенам и гуннам. Вокруг найденного долиума археологи обнаружили следы масштабного пожара — пепел, уголь, почерневшие стены, расплавленное стекло, монеты и обгоревшие кости домашних животных.
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Археолог Болгарской академии наук Людмил Вагалинский предполагает, что перед нападением жители могли загнать скот внутрь укреплений. Поскольку слой пепла лежал и под останками мужчины, вероятно, он спрятался в сосуде уже после начала пожара.
После нападения жители города разобрали и сравняли руины башни, а над ними обустроили новый, более высокий уровень пола. Именно под ним останки мужчины сохранялись около 1600 лет.
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