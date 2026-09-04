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В Египте нашли нетронутую гробницу высокопоставленного чиновника возрастом более 4 тысяч лет

Киев • УНН

 • 124 просмотра

В Саккаре археологи обнаружили нетронутую гробницу чиновника Сехентио-Птаха с ритуальными предметами. Рядом нашли саркофаги и более 100 ушебти.

В Египте нашли нетронутую гробницу высокопоставленного чиновника возрастом более 4 тысяч лет

Археологи обнаружили в некрополе Бубастейон в Саккаре нетронутую гробницу времён Древнего царства, принадлежавшую высокопоставленному чиновнику Сехентио-Птаху. Об этом сообщает Ahram Online, пишет УНН.

Детали

Гробница состоит из погребальной часовни и ложной двери, на которой сохранились титулы её владельца. Сехентио-Птах был царским камергером, надзирателем за всеми делами царя и хранителем тайн царских указов.

Особую ценность для исследователей представляет полный набор ритуальных предметов из алебастра. Среди них обнаружили стол и плиту для жертвоприношений, а также чашу для очищения. Предметы оставались на своих первоначальных местах.

Более 100 фигурок и запечатанные саркофаги

По словам представителя Верховного совета древностей Египта Хишама Эль-Лейти, расположение ритуальных предметов поможет исследователям лучше понять погребальные обряды и практики Древнего царства, которое датируют примерно 2649–2150 годами до н. э.

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Рядом с гробницей археологи также исследовали систему взаимосвязанных погребальных шахт. Там обнаружили человеческие останки, 3 запечатанных каменных саркофага, деревянную статую сокола, керамику, расписной погребальный картонаж и более 100 фаянсовых фигурок ушебти.

Исследователи считают, что часть погребальных шахт разграбили ещё в древности. В то же время сама гробница Сехентио-Птаха сохранилась нетронутой вместе с ритуальными предметами, что делает находку особенно ценной для изучения погребальной культуры Древнего Египта.

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Степан Гафтко

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