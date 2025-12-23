Уникальная лодка фараона Хуфу собирается в Большом Египетском музее
В Большом Египетском музее началась сборка 42-метровой лодки из кедрового дерева, принадлежавшей царю Хуфу, правившему более 4500 лет назад. Проект продлится около четырех лет и состоит из 1650 деревянных деталей.
Во вторник в выставочном зале Большого Египетского музея была представлена лодка, принадлежавшая египетскому фараону, которая в режиме реального времени собиралась заново, передает УНН со ссылкой на АР.
Лодка из кедрового дерева, одна из двух найденных лодок, принадлежавших царю Хуфу, начала собираться во вторник утром под наблюдением десятков посетителей.
По словам Иссы Зейдана, руководителя реставрационного отдела Большого Египетского музея, сборка 42-метрового судна, которое стоит рядом со своим уже собранным двойником, выставленным на всеобщее обозрение, займет около четырех лет. Лодка состоит из 1650 деревянных деталей.
Царь Хуфу правил Древним Египтом более 4500 лет назад и построил Великую пирамиду Гизы.
"Сегодня вы являетесь свидетелями одного из важнейших реставрационных проектов XXI века", - сказал министр туризма и древностей Шериф Фатхи, присутствовавший на мероприятии.
Музей стоимостью 1 миллиард долларов, также известный как GEM, был назван крупнейшим в мире, когда его торжественно открыли в прошлом месяце. В нем хранится почти 50 000 артефактов, включая коллекцию сокровищ из гробницы знаменитого царя Тутанхамона, обнаруженной в 1922 году. Ожидается, что музей, расположенный неподалеку от пирамид на окраине Каира, увеличит доходы Египта от туризма и поможет укрепить его ослабленную экономику.
Лодка была одной из двух, обнаруженных в 1954 году, напротив южной стороны Великой пирамиды. Раскопки ее деревянных частей начались в 2014 году, согласно веб-сайту музея.
Точное назначение лодок остается неясным, но эксперты считают, что они либо использовались для перевозки тела царя Хуфу во время его похорон, либо предназначались для его загробной жизни с богом солнца Ра, согласно информации музея.
