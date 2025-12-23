Уникальная лодка фараона Хуфу собирается в Большом Египетском музее

$42.150.10
49.490.02
ukenru
15:52 • 2860 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
15:42 • 5142 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
15:15 • 10727 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
12:03 • 20365 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
11:41 • 18098 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
11:27 • 23694 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
23 декабря, 10:40 • 15318 просмотра
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
23 декабря, 08:27 • 16796 просмотра
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
23 декабря, 06:30 • 22350 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00 • 37972 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
3.5м/с
86%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"Video23 декабря, 08:10 • 17853 просмотра
путину не интересны компромиссы, уступки со стороны Украины его не остановят - экс-глава Госдепа США Блинкен23 декабря, 09:33 • 4062 просмотра
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезономVideo23 декабря, 09:59 • 15379 просмотра
Экономика рф позволяет кремлю продолжать войну против Украины и обогащаться на этом - ЦПД12:12 • 13509 просмотра
Пугающая закономерность: что объединяет истории пациентов Odrex и зачем клиника пытается "закрыть им рты"Photo14:58 • 8254 просмотра
публикации
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Эксклюзив
15:15 • 10727 просмотра
Пугающая закономерность: что объединяет истории пациентов Odrex и зачем клиника пытается "закрыть им рты"Photo14:58 • 8360 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto12:03 • 20365 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной11:27 • 23694 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 86389 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Урсула фон дер Ляйен
Дональд Трамп
Роберт Фицо
Юлия Свириденко
Джорджия Мелони
Актуальные места
Украина
Германия
Соединённые Штаты
Франция
Село
Реклама
УНН Lite
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезономVideo23 декабря, 09:59 • 15424 просмотра
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"Video23 декабря, 08:10 • 17895 просмотра
Конфуз на AmericaFest: Ники Минаж случайно назвала Джей Ди Вэнса "убийцей" в присутствии вдовы Чарли Кирка22 декабря, 17:50 • 23634 просмотра
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлерVideo22 декабря, 14:33 • 25856 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto22 декабря, 07:59 • 48361 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Forbes
9К720 Искандер
Фильм

Уникальная лодка фараона Хуфу собирается в Большом Египетском музее

Киев • УНН

 • 4 просмотра

В Большом Египетском музее началась сборка 42-метровой лодки из кедрового дерева, принадлежавшей царю Хуфу, правившему более 4500 лет назад. Проект продлится около четырех лет и состоит из 1650 деревянных деталей.

Уникальная лодка фараона Хуфу собирается в Большом Египетском музее

Во вторник в выставочном зале Большого Египетского музея была представлена лодка, принадлежавшая египетскому фараону, которая в режиме реального времени собиралась заново, передает УНН со ссылкой на АР.

Детали

Лодка из кедрового дерева, одна из двух найденных лодок, принадлежавших царю Хуфу, начала собираться во вторник утром под наблюдением десятков посетителей.

По словам Иссы Зейдана, руководителя реставрационного отдела Большого Египетского музея, сборка 42-метрового судна, которое стоит рядом со своим уже собранным двойником, выставленным на всеобщее обозрение, займет около четырех лет. Лодка состоит из 1650 деревянных деталей.

Царь Хуфу правил Древним Египтом более 4500 лет назад и построил Великую пирамиду Гизы.

"Сегодня вы являетесь свидетелями одного из важнейших реставрационных проектов XXI века", - сказал министр туризма и древностей Шериф Фатхи, присутствовавший на мероприятии.

Новый Египетский музей ограничивает доступ из-за чрезмерного ажиотажа: с билетами будет непросто17.11.25, 15:12 • 5597 просмотров

Добавим

Музей стоимостью 1 миллиард долларов, также известный как GEM, был назван крупнейшим в мире, когда его торжественно открыли в прошлом месяце. В нем хранится почти 50 000 артефактов, включая коллекцию сокровищ из гробницы знаменитого царя Тутанхамона, обнаруженной в 1922 году. Ожидается, что музей, расположенный неподалеку от пирамид на окраине Каира, увеличит доходы Египта от туризма и поможет укрепить его ослабленную экономику.

Лодка была одной из двух, обнаруженных в 1954 году, напротив южной стороны Великой пирамиды. Раскопки ее деревянных частей начались в 2014 году, согласно веб-сайту музея.

Точное назначение лодок остается неясным, но эксперты считают, что они либо использовались для перевозки тела царя Хуфу во время его похорон, либо предназначались для его загробной жизни с богом солнца Ра, согласно информации музея.

Археологи нашли у побережья Александрии древний прогулочный корабль времен Древнего Египта08.12.25, 17:18 • 4734 просмотра

Антонина Туманова

КультураНовости Мира