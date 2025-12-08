Археологи нашли у побережья Александрии древний прогулочный корабль времен Древнего Египта
У побережья египетского города Александрия обнаружили древний прогулочный корабль, соответствующий описанию греческого историка Страбона. Судно лежало 7 метров под водой и 1,5 метра под осадком у затопленного острова Антиродос.
Детали
Корабль обнаружили у затопленного острова Антиродос, который был частью большого порта Александрии. Исследования проводились Европейским институтом подводной археологии (IEASM) под руководством Франка Годдио, приглашенного профессора морской археологии Оксфордского университета.
Древний корабль лежал 7 метров под водой и 1,5 метра под осадком. Сначала ученые решили, что это были два корабля, ведь конструкция им показалась "очень странной".
После серии землетрясений и цунами порт и части древнего побережья погрузились под воду, поглотив дворцы, корабли и другие здания - говорится в результатах исследования.
Хотя исследование затонувшего корабля еще находится на начальной стадии, оно обещает открыть новые сведения о "жизни, религии, роскоши и развлечениях" на водных путях Египта периода раннего римского владычества, заявили ученые. В то же время корабль было решено оставить под водой, поскольку этого требуют правила ЮНЕСКО.
