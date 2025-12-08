Археологи нашли у побережья Александрии древний прогулочный корабль времен Древнего Египта

$42.060.13
14:55 • 1890 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
14:34 • 4236 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
13:22 • 10816 просмотра
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Эксклюзив
13:00 • 18555 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
12:25 • 20006 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
11:28 • 15151 просмотра
Мы не имеем согласия по Донбассу: Зеленский о мирных переговорах
Эксклюзив
10:53 • 24181 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
10:37 • 13014 просмотра
Зеленский проведет встречи с лидерами Британии, Франции и Германии, затем с ЕС и НАТО: в ОП сообщили детали
Эксклюзив
10:00 • 13077 просмотра
Как работает механизм возвращения на службу после СЗЧ: адвокат рассказала алгоритм действий
8 декабря, 09:33 • 12927 просмотра
"20% детей употребляют электронные сигареты": врачи заявляют о стремительном росте никотиновой зависимости среди подростков
Популярные новости
Шесть человек ранены в результате 615 ударов оккупантов по Запорожской области8 декабря, 05:46 • 3862 просмотра
Дроны атаковали ряд российских регионов, включая энгельс и саратов: вражеская ПВО била по гражданским домамPhotoVideo8 декабря, 06:54 • 17276 просмотра
Войска рф атаковали дронами Фастов в Киевской области: показали последствияPhoto8 декабря, 07:35 • 5498 просмотра
Зеленский отложил назначение нового главы Офиса Президента до возвращения из-за границы - нардеп8 декабря, 08:22 • 18757 просмотра
В подразделениях РФ погибших на Покровском направлении массово оформляют как "СЗЧ" - "Атеш"8 декабря, 09:29 • 15496 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
8 декабря, 08:10 • 31072 просмотра
Как выбрать легальную елку: правоохранители дали советы6 декабря, 12:23 • 72479 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Дональд Трамп
Кир Стармер
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Донецкая область
Франция
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
8 декабря, 08:10 • 31072 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 53204 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 63453 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 64253 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 78341 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Холм
Ракетный комплекс "Панцирь"

Археологи нашли у побережья Александрии древний прогулочный корабль времен Древнего Египта

Киев • УНН

 • 438 просмотра

У побережья египетского города Александрия обнаружили древний прогулочный корабль, соответствующий описанию греческого историка Страбона. Судно лежало 7 метров под водой и 1,5 метра под осадком у затопленного острова Антиродос.

Археологи нашли у побережья Александрии древний прогулочный корабль времен Древнего Египта
Фото: Hilti Foundation

У побережья египетского города Александрия нашли древний прогулочный корабль, который соответствует описанию греческого историка Страбона, жившего в I веке до н.э. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Корабль обнаружили у затопленного острова Антиродос, который был частью большого порта Александрии. Исследования проводились Европейским институтом подводной археологии (IEASM) под руководством Франка Годдио, приглашенного профессора морской археологии Оксфордского университета.

Древний корабль лежал 7 метров под водой и 1,5 метра под осадком. Сначала ученые решили, что это были два корабля, ведь конструкция им показалась "очень странной".

После серии землетрясений и цунами порт и части древнего побережья погрузились под воду, поглотив дворцы, корабли и другие здания - говорится в результатах исследования.

Хотя исследование затонувшего корабля еще находится на начальной стадии, оно обещает открыть новые сведения о "жизни, религии, роскоши и развлечениях" на водных путях Египта периода раннего римского владычества, заявили ученые. В то же время корабль было решено оставить под водой, поскольку этого требуют правила ЮНЕСКО.

Египет сообщил о передаче властями США 36 украденных исторических артефактов07.11.25, 15:59 • 3223 просмотра

Евгений Устименко

КультураНовости Мира
ЮНЕСКО
Хранитель
Александрия