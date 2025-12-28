Пресса приглашается: Трамп заявил, что встреча с Зеленским состоится в обеденном зале Mar-a-Lago

$41.930.00
49.430.00
ukenru
11:58 • 11094 просмотра
Санкции, ПВО, финализация форматов шагов: Зеленский анонсировал переговоры с партнерами на фоне атак рф 2100 дронами и 94 ракетами
28 декабря, 11:16 • 17590 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ и других объектов оккупантов
28 декабря, 09:00 • 16635 просмотра
россия продолжает атаки на энергетику, до 40 тысяч потребителей без света, в Киеве и области до сих пор аварийные отключения - Минэнерго
Эксклюзив
28 декабря, 05:38 • 24605 просмотра
Год перелома, очищения и нового исторического выбора: астрологический прогноз для Украины на 2026 год
27 декабря, 20:03 • 33866 просмотра
100 млрд долларов, гарантии безопасности и не только: Зеленский озвучил темы предстоящего разговора с Трампом
27 декабря, 19:34 • 45533 просмотра
Канада выделяет Украине 2,5 млрд долларов на поддержку экономики: на что пойдут средстваVideo
27 декабря, 17:54 • 44008 просмотра
путин не откажется от территориальных притязаний в Украине: цели выходят за пределы оккупированных регионов - Atlantic Council
27 декабря, 15:52 • 32386 просмотра
Встреча Зеленского и Трампа: Европа и США ожидают неожиданных сценариев - CNN
27 декабря, 13:53 • 27701 просмотра
Ночная атака рф на Украину 27 декабря: в Воздушных силах показали боевую работуVideo
27 декабря, 11:54 • 22382 просмотра
Зеленский рассказал, кто, кроме него, будет на встрече с Трампом
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
8.1м/с
89%
734мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Новые беспроводные колонки Samsung будут иметь акцент на эстетику: какие характеристики28 декабря, 07:39 • 11837 просмотра
В Покровске вражеские попытки продавить защиту севернее железной дороги неудачны, на окраинах Мирнограда враг прибегает к пропаганде - ДШВVideo28 декабря, 07:54 • 4444 просмотра
Под Киевом произошло смертельное отравление угарным газом из-за генератора в подвалеVideo28 декабря, 10:43 • 10071 просмотра
На Буковине произошел масштабный пожар на птицеферме: сгорели пять тысяч курVideo13:42 • 3804 просмотра
В Буковеле открыли лыжный сезон: из-за наплыва туристов образовались очереди и пробки14:44 • 7654 просмотра
публикации
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"27 декабря, 20:41 • 27057 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 76601 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30 • 129499 просмотра
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам26 декабря, 14:35 • 59756 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 90054 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Джорджия Мелони
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Гуляйполе
Покровск
Мирноград
Реклама
УНН Lite
Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США28 декабря, 00:14 • 15307 просмотра
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto27 декабря, 07:40 • 25797 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 76601 просмотра
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбыPhoto26 декабря, 16:51 • 27796 просмотра
Netflix представил трейлер "Вершина" с актрисой Шарлиз Терон в главной ролиVideo26 декабря, 14:56 • 27166 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Financial Times
Бильд

Пресса приглашается: Трамп заявил, что встреча с Зеленским состоится в обеденном зале Mar-a-Lago

Киев • УНН

 • 442 просмотра

Президент США Дональд Трамп сообщил, что встреча с Президентом Украины Владимиром Зеленским начнется в 20:00 по киевскому времени в главном обеденном зале Mar-a-Lago.

Пресса приглашается: Трамп заявил, что встреча с Зеленским состоится в обеденном зале Mar-a-Lago

Президент США Дональд Трамп сообщил, что встреча с Президентом Украины Владимиром Зеленским начнется в 20:00 по киевскому времени в главном обеденном зале Mar-a-Lago, передает УНН.

Встреча с Президентом Украины состоится в главном обеденном зале отеля Mar-a-Lago. Пресса приглашается

- написал Трамп в своей соцсети.

Ранее

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел "хороший и очень продуктивный телефонный разговор" с российским диктатором владимиром путиным перед встречей с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл в Майами, где у него должна состояться встреча с президентом США Дональдом Трампом.

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Киев