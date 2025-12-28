Пресса приглашается: Трамп заявил, что встреча с Зеленским состоится в обеденном зале Mar-a-Lago
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп сообщил, что встреча с Президентом Украины Владимиром Зеленским начнется в 20:00 по киевскому времени в главном обеденном зале Mar-a-Lago, передает УНН.
Встреча с Президентом Украины состоится в главном обеденном зале отеля Mar-a-Lago. Пресса приглашается
Ранее
Президент США Дональд Трамп заявил, что провел "хороший и очень продуктивный телефонный разговор" с российским диктатором владимиром путиным перед встречей с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл в Майами, где у него должна состояться встреча с президентом США Дональдом Трампом.