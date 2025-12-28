Преса запрошується: Трамп заявив, що зустріч із Зеленським відбудеться в обідній залі Mar-a-Lago
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп повідомив, що зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським розпочнеться о 20:00 за київським часом у головній обідній залі Mar-a-Lago.
Зустріч з Президентом України відбудеться в головній обідній залі готелю Mar-a-Lago. Преса запрошується
Раніше
Президент США Дональд Трамп заявив, що провів "хорошу та дуже продуктивну телефонну розмову" з російським диктатором володимиром путіним перед зустріччю із Президентом України Володимиром Зеленським.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський вже прибув до Маямі, де у нього має відбутися зустріч із президентом США Дональдом Трампом.