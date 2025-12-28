$41.930.00
Преса запрошується: Трамп заявив, що зустріч із Зеленським відбудеться в обідній залі Mar-a-Lago

Київ • УНН

 • 280 перегляди

Президент США Дональд Трамп повідомив, що зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським розпочнеться о 20:00 за київським часом у головній обідній залі Mar-a-Lago.

Преса запрошується: Трамп заявив, що зустріч із Зеленським відбудеться в обідній залі Mar-a-Lago

Президент США Дональд Трамп повідомив, що зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським розпочнеться о 20:00 за київським часом в головній обідній залі Mar-a-Lago, передає УНН.

Зустріч з Президентом України відбудеться в головній обідній залі готелю Mar-a-Lago. Преса запрошується 

- написав Трамп у своїй соцмережі.

Раніше

Президент США Дональд Трамп заявив, що провів "хорошу та дуже продуктивну телефонну розмову" з російським диктатором володимиром путіним перед зустріччю із Президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський вже прибув до Маямі, де у нього має відбутися зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Київ