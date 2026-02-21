Мерц підтвердив беззастережну підтримку України та закликав ЄС говорити з агресором мовою сили

Під час виступу на з’їзді Християнсько-демократичного союзу в Штутгарті федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про непохитну рішучість Берліна продовжувати допомогу Україні. Очільник уряду назвав нинішній російський режим злочинним та наголосив, що агресія москви є викликом для цінностей усієї Європи. Про це повідомляє DW, пише УНН.

Деталі

Ми стоїмо на боці українського народу без всяких "якщо" і "але". Німеччина ніколи не змириться з тим, що злочинний російський режим систематично веде війну проти цивільного населення України, проти людей похилого віку, жінок і дітей – підкреслив Мерц у своїй промові.

Критика російської пропаганди та історичний контекст

Канцлер окремо зупинився на інформаційній складовій війни, засудивши нестерпну пропаганду кремля, яка супроводжує військові дії вже чотири роки.

Він нагадав, що український народ постраждав від тиранії ХХ століття більше за багатьох інших у світі, тому сучасні спроби москви заперечити право України на існування зустрічатимуть рішучу відсіч з боку ФРН. Мерц переконаний, що спроби задобрити диктатора лише заохочують його до нових нападів.

Умиротворення не створює миру. Воно лише заохочує агресора. Ті, хто сьогодні слідує "наївному пацифізму", сприяють війнам завтрашнього дня – зазначив канцлер, звертаючись до делегатів з'їзду ХДС.

Нова безпекова стратегія Європи за принципами реалізму

Завершуючи виступ, Мерц закликав європейських лідерів до розбудови спільної стратегії безпеки, що ґрунтуватиметься на політичному реалізмі та захисті суверенітету. На його думку, Європа має зміцнювати свій оборонний потенціал, щоб бути здатною захистити власну свободу та добробут у нових геополітичних реаліях. Відповідь на зовнішні загрози повинна бути єдиною та позбавленою зайвої нерішучості.

Нам необхідно навчитися говорити на мові сили. Наша відповідь має ґрунтуватися на реалізмі, пов’язаному з цінностями, та продовжувати традиції Конрада Аденауера та Гельмута Коля – підсумував глава німецького уряду.

