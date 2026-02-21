Мерц підтвердив беззастережну підтримку України та закликав ЄС говорити з агресором мовою сили

$43.270.03
50.920.34
ukenru
19:44 • 6184 перегляди
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
18:27 • 11182 перегляди
Угорщина заблокувала 90 млрд євро допомоги для України - FT
20 лютого, 16:35 • 12550 перегляди
Через відлигу рівень води в річках України зросте: які області може підтопити
20 лютого, 14:46 • 18365 перегляди
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
20 лютого, 13:29 • 20363 перегляди
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
20 лютого, 12:53 • 20287 перегляди
ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії наступного понеділка - Каллас
20 лютого, 12:27 • 23087 перегляди
Експорт китайських дронів до рф використовує новий маршрут через Таїланд - Bloomberg
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 41369 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
20 лютого, 09:43 • 14910 перегляди
10 тисяч північнокорейських солдатів зараз у росії і навчаються гібридній війні - Зеленський
20 лютого, 07:56 • 21038 перегляди
Експорт оборонної продукції України може сягнути "кількох мільярдів доларів" цього року - заступник секретаря РНБО
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−10°
1м/с
79%
760мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Нафту з рф замість Індії у лютому скуповують зі знижками нафтопереробники з Китаю - Bloomberg20 лютого, 15:26 • 4554 перегляди
Верховний суд США визнав незаконними глобальні мита Трампа20 лютого, 15:31 • 10315 перегляди
В ЄС аналізують рішення Верховного суду США щодо скасування мит Трампа20 лютого, 16:01 • 3718 перегляди
Трамп збирає пресконференцію після скасування Верховним судом глобальних митVideo20 лютого, 17:28 • 3734 перегляди
Мел Гібсон після розриву з Розалінд Росс готовий до нових стосунків та народження дітей19:21 • 5434 перегляди
Публікації
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 22813 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 32181 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 41369 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 62570 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 98947 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Кріс Мартін
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Вашингтон
Німеччина
Білорусь
Реклама
УНН Lite
Бойфренд Дженніфер Еністон розкрив секрети здорової комунікації у їхніх стосунках20:02 • 2878 перегляди
Мел Гібсон після розриву з Розалінд Росс готовий до нових стосунків та народження дітей19:21 • 5480 перегляди
"Знайшла кохання на схилі літ" - Лілія Сандулеса таємно вийшла заміж вп'яте під час війни20 лютого, 13:28 • 16059 перегляди
Трамп схоже насилу не засинав на інавгураційному засіданні Ради миру - ЗМІVideo20 лютого, 08:31 • 39165 перегляди
Зірка "Ейфорії" та "Анатомії Грей" Ерік Дейн помер у 53 роки після боротьби з БАС20 лютого, 06:37 • 41673 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Starlink
Фільм
Іскандер (ОТРК)

Мерц підтвердив беззастережну підтримку України та закликав ЄС говорити з агресором мовою сили

Київ • УНН

 • 100 перегляди

Фрідріх Мерц підтвердив непохитну підтримку України та засудив злочинний російський режим. Він закликав до нової безпекової стратегії Європи, що ґрунтується на реалізмі.

Мерц підтвердив беззастережну підтримку України та закликав ЄС говорити з агресором мовою сили

Під час виступу на з’їзді Християнсько-демократичного союзу в Штутгарті федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про непохитну рішучість Берліна продовжувати допомогу Україні. Очільник уряду назвав нинішній російський режим злочинним та наголосив, що агресія москви є викликом для цінностей усієї Європи. Про це повідомляє DW, пише УНН.

Деталі

Ми стоїмо на боці українського народу без всяких "якщо" і "але". Німеччина ніколи не змириться з тим, що злочинний російський режим систематично веде війну проти цивільного населення України, проти людей похилого віку, жінок і дітей

– підкреслив Мерц у своїй промові.

Критика російської пропаганди та історичний контекст

Канцлер окремо зупинився на інформаційній складовій війни, засудивши нестерпну пропаганду кремля, яка супроводжує військові дії вже чотири роки.

У Німеччині заявили, що практично вичерпали запаси ракети для ППО, які могли б передати Україні16.02.26, 22:54 • 9601 перегляд

Він нагадав, що український народ постраждав від тиранії ХХ століття більше за багатьох інших у світі, тому сучасні спроби москви заперечити право України на існування зустрічатимуть рішучу відсіч з боку ФРН. Мерц переконаний, що спроби задобрити диктатора лише заохочують його до нових нападів.

Умиротворення не створює миру. Воно лише заохочує агресора. Ті, хто сьогодні слідує "наївному пацифізму", сприяють війнам завтрашнього дня

– зазначив канцлер, звертаючись до делегатів з'їзду ХДС.

Нова безпекова стратегія Європи за принципами реалізму

Завершуючи виступ, Мерц закликав європейських лідерів до розбудови спільної стратегії безпеки, що ґрунтуватиметься на політичному реалізмі та захисті суверенітету. На його думку, Європа має зміцнювати свій оборонний потенціал, щоб бути здатною захистити власну свободу та добробут у нових геополітичних реаліях. Відповідь на зовнішні загрози повинна бути єдиною та позбавленою зайвої нерішучості.

Нам необхідно навчитися говорити на мові сили. Наша відповідь має ґрунтуватися на реалізмі, пов’язаному з цінностями, та продовжувати традиції Конрада Аденауера та Гельмута Коля

– підсумував глава німецького уряду.

Шансів на переговори мало - Мерц прогнозує тривалу війну між рф та Україною19.02.26, 10:16 • 5124 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
російська пропаганда
Війна в Україні
Християнсько-демократичний союз (Німеччина)
Штутгарт
Фрідріх Мерц
Німеччина
Україна