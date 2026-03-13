Нетаньягу заявив, що зміна режиму в Ірані не гарантована

$43.980.1150.930.10
ukenru
Ексклюзив
12 березня, 21:38 • 10821 перегляди
Відомий український співак ексклюзивно розповів, скільки витрачає на життя щомісяця
Ексклюзив
12 березня, 16:05 • 26586 перегляди
В Україні запровадять День румунської мови, його відзначатимуть 31 серпня
12 березня, 15:30 • 29052 перегляди
Кабмін виплатить по 1500 гривень мільйонам українців та введе кешбек на пальне
Ексклюзив
12 березня, 15:26 • 37241 перегляди
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
12 березня, 14:55 • 22914 перегляди
Румунія та Україна будують дві нові лінії електропередачі для енергобезпеки
12 березня, 14:27 • 18847 перегляди
Україна та Румунія спільно вироблятимуть дрони – Нікушор Дан
Ексклюзив
12 березня, 13:11 • 15791 перегляди
Де собаки найчастіше підхоплюють паразитів і як їх захистити - коментар ветеринара
Ексклюзив
12 березня, 11:13 • 22873 перегляди
Юрист закликав переглянути правила доступу компаній до спецрежиму Defence City
Ексклюзив
12 березня, 09:02 • 39829 перегляди
СБУ уразила один із найбільших нафтових вузлів на півдні рф - НПС "тихорецьк"Video
Ексклюзив
12 березня, 07:14 • 49757 перегляди
Українці скасовують заплановані подорожі - куди ще можна поїхати у відпустку
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+3°
0м/с
89%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Дружина Алі Хаменеї залишилася живою після удару США та Ізраїлю - ЗМІ12 березня, 18:23 • 11419 перегляди
Зсуви на півдні Ефіопії призвели до загибелі щонайменше 50 людей, ще 125 зникли безвісти12 березня, 18:27 • 6194 перегляди
Нападника, який влаштував стрілянину біля синагоги в Мічигані, ліквідували - ЗМІ12 березня, 18:37 • 7760 перегляди
Американський літак-заправник KC-135 розбився у повітряному просторі Іраку22:40 • 18419 перегляди
Україна першою протестує новий купол ППО Michelangelo від Leonardo23:58 • 10091 перегляди
Публікації
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
Ексклюзив
12 березня, 15:26 • 37254 перегляди
Безпечні активи - чому золото вважається головним і які ще інструменти використовують інвестори12 березня, 13:41 • 26376 перегляди
Робота у 2026 році: де шукати вакансії та що змінилося на ринку праці12 березня, 13:32 • 22559 перегляди
Як земельна схема під клінікою Odrex б’є по кишені кожного одеситаPhoto12 березня, 11:29 • 51566 перегляди
Овочі на підвіконні - що можна виростити і коли варто садити12 березня, 09:55 • 55309 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Музикант
Алі Хаменеї
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
Державний кордон України
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Юрій Ткач зізнався, як алкоголь ледь не зруйнував його шлюб із дружиною12 березня, 17:23 • 14860 перегляди
Син Оззі Осборна назвав новонароджену доньку на честь легендарного батькаVideo12 березня, 14:36 • 15524 перегляди
Forbes назвав найбагатшу знаменитість світу - рейтинг очолив Стівен Спілберг12 березня, 14:24 • 14597 перегляди
Ніколь Кідман вперше прокоментувала свій розрив із Кітом Урбаном12 березня, 12:00 • 31116 перегляди
Легендарна мама Майкла Джексона вперше за довгий час показалася публіці11 березня, 23:05 • 50125 перегляди
Актуальне
Техніка
Золото
Соціальна мережа
Дипломатка
Шахед-136

Нетаньягу заявив, що зміна режиму в Ірані не гарантована

Київ • УНН

 • 1864 перегляди

Прем’єр Ізраїлю заявив про послаблення іранської влади через війну та удари по об’єктах. Остаточне падіння режиму залежить від внутрішніх процесів.

Нетаньягу заявив, що зміна режиму в Ірані не гарантована

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що війна проти Ірану значно послабила керівництво країни, однак не гарантує зміни режиму. Про це він сказав під час свого першого брифінгу для преси з початку конфлікту. Слова Нетаньягу передає Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Ми створюємо оптимальні умови для повалення режиму

– заявив ізраїльський лідер.

Він зазначив, що Ізраїль продовжує завдавати ударів по об’єктах іранських сил, зокрема по підрозділах Басідж у Тегерані. Водночас він визнав, що остаточне падіння влади в Ірані залежить від внутрішніх процесів.

Я не можу з упевненістю сказати, що іранський народ повалить режим. Режими зрештою падають зсередини

– сказав Нетаньягу.

Загострення конфлікту

Прем’єр Ізраїлю також заявив, що війна стала неминучою після того, як Іран прискорив розвиток своїх ядерних і ракетних програм та почав приховувати ключові об’єкти під землею. За його словами, без негайних дій ці об’єкти могли б стати недосяжними для ударів.

На тлі конфлікту також загострилися бойові дії з угрупованням "Хезболла". За даними ізраїльської сторони, бойовики випустили понад 200 ракет і безпілотників по ізраїльських містах, після чого Ізраїль завдав ударів по десятках цілей у Бейруті. Нетаньяху заявив, що "Хезболла" заплатить "високу ціну" за свої атаки.

Ізраїльські удари спрямовані на запобігання підземним іранським ядерним проєктам - Нетаньягу12.03.26, 22:58 • 3224 перегляди

Степан Гафтко

Світ
Ядерна зброя
Сутички
Ізраїль
Bloomberg
Тегеран
Беньямін Нетаньягу
Іран