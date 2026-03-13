Нетаньягу заявив, що зміна режиму в Ірані не гарантована

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що війна проти Ірану значно послабила керівництво країни, однак не гарантує зміни режиму. Про це він сказав під час свого першого брифінгу для преси з початку конфлікту. Слова Нетаньягу передає Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Ми створюємо оптимальні умови для повалення режиму – заявив ізраїльський лідер.

Він зазначив, що Ізраїль продовжує завдавати ударів по об’єктах іранських сил, зокрема по підрозділах Басідж у Тегерані. Водночас він визнав, що остаточне падіння влади в Ірані залежить від внутрішніх процесів.

Я не можу з упевненістю сказати, що іранський народ повалить режим. Режими зрештою падають зсередини – сказав Нетаньягу.

Загострення конфлікту

Прем’єр Ізраїлю також заявив, що війна стала неминучою після того, як Іран прискорив розвиток своїх ядерних і ракетних програм та почав приховувати ключові об’єкти під землею. За його словами, без негайних дій ці об’єкти могли б стати недосяжними для ударів.

На тлі конфлікту також загострилися бойові дії з угрупованням "Хезболла". За даними ізраїльської сторони, бойовики випустили понад 200 ракет і безпілотників по ізраїльських містах, після чого Ізраїль завдав ударів по десятках цілей у Бейруті. Нетаньяху заявив, що "Хезболла" заплатить "високу ціну" за свої атаки.

