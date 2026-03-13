Нетаньягу заявив, що зміна режиму в Ірані не гарантована
Київ • УНН
Прем’єр Ізраїлю заявив про послаблення іранської влади через війну та удари по об’єктах. Остаточне падіння режиму залежить від внутрішніх процесів.
Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що війна проти Ірану значно послабила керівництво країни, однак не гарантує зміни режиму. Про це він сказав під час свого першого брифінгу для преси з початку конфлікту. Слова Нетаньягу передає Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Ми створюємо оптимальні умови для повалення режиму
Він зазначив, що Ізраїль продовжує завдавати ударів по об’єктах іранських сил, зокрема по підрозділах Басідж у Тегерані. Водночас він визнав, що остаточне падіння влади в Ірані залежить від внутрішніх процесів.
Я не можу з упевненістю сказати, що іранський народ повалить режим. Режими зрештою падають зсередини
Загострення конфлікту
Прем’єр Ізраїлю також заявив, що війна стала неминучою після того, як Іран прискорив розвиток своїх ядерних і ракетних програм та почав приховувати ключові об’єкти під землею. За його словами, без негайних дій ці об’єкти могли б стати недосяжними для ударів.
На тлі конфлікту також загострилися бойові дії з угрупованням "Хезболла". За даними ізраїльської сторони, бойовики випустили понад 200 ракет і безпілотників по ізраїльських містах, після чого Ізраїль завдав ударів по десятках цілей у Бейруті. Нетаньяху заявив, що "Хезболла" заплатить "високу ціну" за свої атаки.
