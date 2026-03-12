Навроцький ветував закон SAFE, Туск назвав це ганьбою і скликає позачергове засідання уряду

Президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на законопроєкт про програму SAFE. Прем’єр Дональд Туск різко розкритикував це рішення та оголосив про скликання позачергового засідання уряду. Про це повідомляє RFM24, пише УНН.

Деталі

Про своє рішення президент повідомив у зверненні до громадян о 20:00.

Я вирішив не підписувати законопроєкт, який дозволяє Польщі брати кредит SAFE – заявив він.

Навроцький підкреслив, що не підтримає документ, який, на його думку, може вплинути на суверенітет держави.

Я не підпишу законопроєкт, який підриває наш суверенітет, незалежність, економічну та військову безпеку – сказав президент.

За словами Навроцького, питання SAFE має стратегічне значення для майбутнього країни. Він також заявив, що пропонував ширший міжпартійний діалог щодо законопроєкту, однак частину запропонованих змін відхилили.

Прем’єр-міністр Дональд Туск відреагував на рішення президента у соцмережі X.

Президент втратив свою можливість поводитися як патріот. Ганьба! Завтра о 9 ранку польський уряд відповість на позачерговому засіданні Ради Міністрів – написав він.

