Навроцький ветував закон SAFE, Туск назвав це ганьбою і скликає позачергове засідання уряду

Ексклюзив
21:38 • 2706 перегляди
Відомий український співак ексклюзивно розповів, скільки витрачає на життя щомісяця
Ексклюзив
12 березня, 16:05 • 13787 перегляди
В Україні запровадять День румунської мови, його відзначатимуть 31 серпня
12 березня, 15:30 • 22637 перегляди
Кабмін виплатить по 1500 гривень мільйонам українців та введе кешбек на пальне
Ексклюзив
12 березня, 15:26 • 26502 перегляди
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
12 березня, 14:55 • 17615 перегляди
Румунія та Україна будують дві нові лінії електропередачі для енергобезпеки
12 березня, 14:27 • 16737 перегляди
Україна та Румунія спільно вироблятимуть дрони – Нікушор Дан
Ексклюзив
12 березня, 13:11 • 14156 перегляди
Де собаки найчастіше підхоплюють паразитів і як їх захистити - коментар ветеринара
Ексклюзив
12 березня, 11:13 • 22477 перегляди
Юрист закликав переглянути правила доступу компаній до спецрежиму Defence City
Ексклюзив
12 березня, 09:02 • 39496 перегляди
СБУ уразила один із найбільших нафтових вузлів на півдні рф - НПС "тихорецьк"Video
Ексклюзив
12 березня, 07:14 • 49433 перегляди
Українці скасовують заплановані подорожі - куди ще можна поїхати у відпустку
Популярнi новини
Робота у 2026 році: де шукати вакансії та що змінилося на ринку праці12 березня, 13:32 • 18428 перегляди
Безпечні активи - чому золото вважається головним і які ще інструменти використовують інвестори12 березня, 13:41 • 21530 перегляди
Forbes назвав найбагатшу знаменитість світу - рейтинг очолив Стівен Спілберг12 березня, 14:24 • 11611 перегляди
Син Оззі Осборна назвав новонароджену доньку на честь легендарного батькаVideo12 березня, 14:36 • 12146 перегляди
Юрій Ткач зізнався, як алкоголь ледь не зруйнував його шлюб із дружиною17:23 • 7954 перегляди
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
Ексклюзив
12 березня, 15:26 • 26502 перегляди
Безпечні активи - чому золото вважається головним і які ще інструменти використовують інвестори12 березня, 13:41 • 21597 перегляди
Робота у 2026 році: де шукати вакансії та що змінилося на ринку праці12 березня, 13:32 • 18487 перегляди
Як земельна схема під клінікою Odrex б’є по кишені кожного одеситаPhoto12 березня, 11:29 • 47897 перегляди
Овочі на підвіконні - що можна виростити і коли варто садити12 березня, 09:55 • 51718 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Алі Хаменеї
Кароль Навроцький
Україна
Сполучені Штати Америки
Румунія
Іран
Державний кордон України
Юрій Ткач зізнався, як алкоголь ледь не зруйнував його шлюб із дружиною17:23 • 8062 перегляди
Син Оззі Осборна назвав новонароджену доньку на честь легендарного батькаVideo12 березня, 14:36 • 12202 перегляди
Forbes назвав найбагатшу знаменитість світу - рейтинг очолив Стівен Спілберг12 березня, 14:24 • 11666 перегляди
Ніколь Кідман вперше прокоментувала свій розрив із Кітом Урбаном12 березня, 12:00 • 29398 перегляди
Легендарна мама Майкла Джексона вперше за довгий час показалася публіці11 березня, 23:05 • 48495 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Золото
Дипломатка

Навроцький ветував закон SAFE, Туск назвав це ганьбою і скликає позачергове засідання уряду

Київ • УНН

 • 2618 перегляди

Президент Польщі заветував кредитну програму SAFE через ризики для безпеки. Дональд Туск назвав це ганьбою та скликав термінове засідання уряду.

Навроцький ветував закон SAFE, Туск назвав це ганьбою і скликає позачергове засідання уряду

Президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на законопроєкт про програму SAFE. Прем’єр Дональд Туск різко розкритикував це рішення та оголосив про скликання позачергового засідання уряду. Про це повідомляє RFM24, пише УНН.

Деталі

Про своє рішення президент повідомив у зверненні до громадян о 20:00.

Я вирішив не підписувати законопроєкт, який дозволяє Польщі брати кредит SAFE

– заявив він.

Навроцький підкреслив, що не підтримає документ, який, на його думку, може вплинути на суверенітет держави.

Я не підпишу законопроєкт, який підриває наш суверенітет, незалежність, економічну та військову безпеку

– сказав президент.

За словами Навроцького, питання SAFE має стратегічне значення для майбутнього країни. Він також заявив, що пропонував ширший міжпартійний діалог щодо законопроєкту, однак частину запропонованих змін відхилили.

Прем’єр-міністр Дональд Туск відреагував на рішення президента у соцмережі X.

Президент втратив свою можливість поводитися як патріот. Ганьба! Завтра о 9 ранку польський уряд відповість на позачерговому засіданні Ради Міністрів

– написав він.

Навроцький подав до парламенту альтернативний план фінансування оборони замість кредитів ЄС10.03.26, 23:28 • 4910 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Державний бюджет
Соціальна мережа
Кароль Навроцький
Дональд Туск
Польща