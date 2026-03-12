Легендарна мама Майкла Джексона вперше за довгий час показалася публіці

$43.860.0351.040.33
19:47 • 6230 перегляди
Погрози нафтою по $200 за барель - до яких цін на пальне готуватись українцям
11 березня, 15:03 • 16090 перегляди
Інфляція прискорилася до 7,6% - як подорожчали продукти та пальнеPhoto
11 березня, 14:45 • 24568 перегляди
Нафтогаз: рф другий день атакує нафтову інфраструктуру на півдні, причина очевидна - блокування поставок неросійської нафти до Європи
Ексклюзив
11 березня, 13:06 • 20889 перегляди
Історії колишніх пацієнтів клініки Odrex, які найбільше вразили активістів StopOdrex
Ексклюзив
11 березня, 12:47 • 26176 перегляди
НАЗК перевірить спосіб життя заступника голови митниці Суворова, у разі відповідного звернення
11 березня, 09:10 • 30376 перегляди
Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язненняPhotoVideo
11 березня, 08:06 • 36391 перегляди
НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"
11 березня, 07:44 • 34296 перегляди
У ЄС є план підтримки України, навіть якщо Угорщина продовжить блокувати 90 млрд євро кредиту - Politico
Ексклюзив
10 березня, 17:36 • 44794 перегляди
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Ексклюзив
10 березня, 15:44 • 121050 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
У Європі стрімко ростуть ціни на пальне, в Україні подорожчання поки стриманіше11 березня, 13:14
Конфлікт на Близькому Сході може створити профіцит зерна в Україні - експерт11 березня, 13:32
Міккі Рурка виселили з орендованого будинку в Лос-Анджелесі після рішення суду11 березня, 14:04
Віталій Козловський тимчасово зупинив концерти через хворобу: що сталося з артистом11 березня, 15:51
Куди поїхати на вихідні: топ-10 цікавих локацій Житомирщини для короткої подорожіPhoto11 березня, 16:24
Куди поїхати на вихідні: топ-10 цікавих локацій Житомирщини для короткої подорожіPhoto11 березня, 16:24
Конфлікт на Близькому Сході може створити профіцит зерна в Україні - експерт11 березня, 13:32
У Європі стрімко ростуть ціни на пальне, в Україні подорожчання поки стриманіше11 березня, 13:14
НАБУ і САП хочуть більше повноважень та менше контролю, незважаючи на очевидні ризики та збільшення витрат11 березня, 09:01
Кадастровий номер - як оформити та скільки коштує10 березня, 15:46
Легендарна мама Майкла Джексона вперше за довгий час показалася публіці
День народження Чака Норріса: топ фільмів зірки культових бойовиківVideo
Віталій Козловський тимчасово зупинив концерти через хворобу: що сталося з артистом11 березня, 15:51
Міккі Рурка виселили з орендованого будинку в Лос-Анджелесі після рішення суду11 березня, 14:04
"Після цього інтерв'ю я перестав її поважати": Іво Бобул різко відповів на скандальні заяви Сандулеси11 березня, 11:55
Легендарна мама Майкла Джексона вперше за довгий час показалася публіці

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Кетрін Джексон відвідала церкву разом з донькою Ла Тоєю напередодні свого 96-річчя. Жінка пересувається у кріслі колісному та веде закритий спосіб життя.

Фото: Instagram Ла Тої

Мати легендарного попвиконавця Майкла Джексона — Кетрін Джексон — після тривалої перерви знову з’явилася на людях. Публічний вихід відбувся напередодні її 96-го дня народження, повідомляє УНН з посиланням на Instagram Ла Тої - її доньки.

Деталі

Жінка відвідала церковну службу разом зі своєю донькою, співачкою Ла Тоєю Джексон. Артистка поділилася теплими кадрами з матір’ю у фотоблозі.

На відео видно, що Кетрін пересувається у кріслі колісному, однак виглядає доглянуто та елегантно. Попри поважний вік, вона має спокійний і світлий вигляд.

Цій прекрасній леді 4 травня виповниться 96 років. Добра душа, що випромінює любов. Натхнення для всіх нас! Ми любимо тебе, мамо!

— написала Ла Тоя у дописі.

Останні роки Кетрін Джексон веде доволі закритий спосіб життя й рідко з’являється на публічних заходах. Водночас саме вона відіграла значну роль у житті відомої родини Джексонів. За словами самого Майкла Джексона, його мати завжди оточувала дітей турботою, підтримкою та безумовною любов’ю.

Станіслав Кармазін

КультураСвітУНН Lite