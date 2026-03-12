Легендарна мама Майкла Джексона вперше за довгий час показалася публіці

Фото: Instagram Ла Тої

Мати легендарного попвиконавця Майкла Джексона — Кетрін Джексон — після тривалої перерви знову з’явилася на людях. Публічний вихід відбувся напередодні її 96-го дня народження, повідомляє УНН з посиланням на Instagram Ла Тої - її доньки.

Деталі

Жінка відвідала церковну службу разом зі своєю донькою, співачкою Ла Тоєю Джексон. Артистка поділилася теплими кадрами з матір’ю у фотоблозі.

На відео видно, що Кетрін пересувається у кріслі колісному, однак виглядає доглянуто та елегантно. Попри поважний вік, вона має спокійний і світлий вигляд.

Цій прекрасній леді 4 травня виповниться 96 років. Добра душа, що випромінює любов. Натхнення для всіх нас! Ми любимо тебе, мамо! — написала Ла Тоя у дописі.

Останні роки Кетрін Джексон веде доволі закритий спосіб життя й рідко з’являється на публічних заходах. Водночас саме вона відіграла значну роль у житті відомої родини Джексонів. За словами самого Майкла Джексона, його мати завжди оточувала дітей турботою, підтримкою та безумовною любов’ю.

