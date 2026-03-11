$43.860.0351.040.33
Україна допоможе Німеччині підготуватись до оборони від рф до 2029 року - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1136 перегляди

Українські інструктори навчатимуть німецьких солдатів тактиці використання БПЛА та артилерії. Співпраця є частиною підготовки НАТО до нападу рф у 2029.

Україна допоможе Німеччині підготуватись до оборони від рф до 2029 року - ЗМІ

Українські військові інструктори допомагатимуть готувати німецьких солдатів, передаючи бойовий досвід, отриманий під час війни з росією. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Зазначається, що Німеччина та Україна минулого місяця домовилися про направлення українських інструкторів до навчальних закладів німецької армії, де вони ділитимуться практичними уроками війни.

За словами командувача сухопутних військ Німеччини генерал-лейтенанта Крістіана Фройдінга, українські військові мають унікальний досвід сучасної війни проти росії.

"Ми маємо великі очікування. Українські військові наразі є єдиними у світі, хто має реальний фронтовий досвід ведення бойових дій проти росії", – сказав він.

Очікується, що перша група українських інструкторів складатиметься з кількох десятків військових, які протягом кількох тижнів навчатимуть німецьких солдатів.

Зокрема, вони передаватимуть досвід у сферах артилерії, використання безпілотників, дій бронетехніки, інженерного забезпечення та систем командування і управління.

За словами Фройдінга, така співпраця є частиною підготовки до можливого масштабного нападу росії на НАТО приблизно до 2029 року — подібний сценарій розглядається у оцінках німецьких та інших західних розвідувальних служб.

НАТО не готове до майбутньої війни з рф за результатами навчань в Естонії - WSJ13.02.26, 16:04 • 3833 перегляди

"Це майже вже післязавтра. У нас немає часу – ворог не чекатиме, поки ми оголосимо, що готові", – зазначив генерал.

У матеріалі також наголошується, що з початку повномасштабного вторгнення росії у 2022 році Німеччина вже підготувала тисячі українських військових для роботи із західними системами озброєння, зокрема танками Leopard, бойовими машинами піхоти Marder, артилерією та засобами протиповітряної оборони.

Фройдінг додав, що українські сили за час війни розробили нові тактики ведення бою, включно з активним застосуванням безпілотників та цифрових систем управління.

"Те, що тепер вони приїжджають до нас як інструктори, свідчить про безпекове партнерство на рівних", – підкреслив він.

Україна отримала ракети PAC-3 для систем Patriot від Німеччини - Зеленський11.03.26, 18:22 • 2634 перегляди

Нагадаємо

У грудні 2025 року російський диктатор володимир путін взявся погрожувати війною Європі, а також наголосив - у разі війни "дуже швидко може статися ситуація, за якої нам нема з ким домовлятися".

Згодом заступник голови радбезу рф дмитро медведєв у відповідь на плани ЄС закрити в'їзд до Європи всім учасникам війни проти України пригрозив, що вони "можуть поїхати і без віз, як 1812-го та 1945-го"

Андрій Тимощенков

