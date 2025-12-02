Готові прямо зараз: путін почав погрожувати Європі війною

$42.340.08
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
Ексклюзив
11:54 • 24071 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
11:33 • 23951 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
2 грудня, 10:36 • 18205 перегляди
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
2 грудня, 10:08 • 19632 перегляди
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
Ексклюзив
2 грудня, 06:00 • 52578 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 50066 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Ексклюзив
1 грудня, 15:35 • 59536 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
1 грудня, 14:52 • 50475 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
1 грудня, 13:38 • 46061 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 45, у місті оголошено траур за загиблими - ОВА2 грудня, 07:07 • 32716 перегляди
Трамп спрямував до рф нетипову команду переговірників для "мирної угоди" щодо України - CNN 2 грудня, 07:31 • 21373 перегляди
Макрон здійснить четвертий візит до Китаю на тлі пошуку Європою балансу між суперництвом та залежністю2 грудня, 09:30 • 20509 перегляди
Депутати заблокували трибуну у ВР, Стефанчук оголосив перервуPhotoVideo10:45 • 10115 перегляди
Біткоїн і облігації відновлюються після розпродажів, акції демонструють зростання11:57 • 7574 перегляди
Ліцензії видані – контроль відсутній: чому МОЗ “закриває очі” на трагедії в Odrex14:41 • 5330 перегляди
Як запобігти атаці з використанням вимагацьких програм: поради від кіберполіції14:40 • 4842 перегляди
Біткоїн і облігації відновлюються після розпродажів, акції демонструють зростання11:57 • 7790 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
11:54 • 24080 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
Ексклюзив
11:33 • 23958 перегляди
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 38905 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 41138 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 97489 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 72268 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 88288 перегляди
Готові прямо зараз: путін почав погрожувати Європі війною

Київ • УНН

 • 114 перегляди

володимир путін заявив про готовність росії до війни з Європою, наголосивши, що у разі її початку дуже швидко не буде з ким домовлятися. Він зазначив, що дії проти України є "хірургічним способом", на відміну від можливого конфлікту з Європою.

російський диктатор володимир путін взявся погрожувати війною Європі, а також наголосив - у разі війні "дуже швидко може статися ситуація, за якої нам нема з ким домовлятися", передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Якщо Європа раптом захоче з нами воювати - і почне - ми готові прямо зараз. Тут не може бути жодних сумнівів. Тільки питання в чому: якщо Європа раптом почне з нами війну, то, мені здається, що дуже швидко... це ж не Україна, з Україною ми діємо хірургом способом, акуратно 

- заявив путін.

російській диктатор додав, "якщо Європа раптом захоче почати з нами війну - і почне її - то дуже швидко може статися ситуація, за якої нам не буде з ким домовлятися".

Антоніна Туманова

