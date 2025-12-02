Готові прямо зараз: путін почав погрожувати Європі війною
Київ • УНН
володимир путін заявив про готовність росії до війни з Європою, наголосивши, що у разі її початку дуже швидко не буде з ким домовлятися. Він зазначив, що дії проти України є "хірургічним способом", на відміну від можливого конфлікту з Європою.
російський диктатор володимир путін взявся погрожувати війною Європі, а також наголосив - у разі війні "дуже швидко може статися ситуація, за якої нам нема з ким домовлятися", передає УНН із посиланням на росЗМІ.
Якщо Європа раптом захоче з нами воювати - і почне - ми готові прямо зараз. Тут не може бути жодних сумнівів. Тільки питання в чому: якщо Європа раптом почне з нами війну, то, мені здається, що дуже швидко... це ж не Україна, з Україною ми діємо хірургом способом, акуратно
російській диктатор додав, "якщо Європа раптом захоче почати з нами війну - і почне її - то дуже швидко може статися ситуація, за якої нам не буде з ким домовлятися".
