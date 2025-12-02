Європа висуває неприйнятні для рф пропозиції: путін про мирний план для України

Російський диктатор володимир путін заявив, що європейські пропозиції щодо мирного плану - неприйнятні для рф, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Європа висуває неприйнятні для росії пропозиції щодо мирного плану щодо України - заявив путін.

Додамо

Крім того, путін цинічно зауважив - "якщо Європа почне війну з росією, то незабаром москві "не буде з ким домовлятися".

росія не має наміру воювати з європейськими країнами, але якщо Європа почне війну — росія готова прямо зараз - додав російський диктатор.

кремль звинувачує Європу у перешкоджанні "мирним" планам путіна та Трампа

Нагадаємо

США нещодавно представили план припинення війни в Україні, який значною мірою врахував ключові вимоги москви. Серед іншого, у ньому закликали до значних територіальних поступок від України та зобов'язання не вступати до НАТО. Під тиском України та її європейських союзників план було замінено пропозицією, яка більше враховує інтереси Києва.

Після переговорів між представниками США та України у Флориді, у вівторок у москві запланована зустріч між спеціальним посланником США Стівом Віткоффом та головою кремля володимиром путіним.