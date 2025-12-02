$42.340.08
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
Ексклюзив
11:54 • 21604 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
11:33 • 22025 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
10:36 • 16921 перегляди
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
10:08 • 18593 перегляди
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
Ексклюзив
2 грудня, 06:00 • 51937 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 49461 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Ексклюзив
1 грудня, 15:35 • 59316 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
1 грудня, 14:52 • 50037 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
1 грудня, 13:38 • 45734 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Європа висуває неприйнятні для рф пропозиції: путін про мирний план для України

Київ • УНН

 • 524 перегляди

Російський диктатор володимир путін заявив, що європейські пропозиції щодо мирного плану є неприйнятними для рф. Він також додав, що росія не має наміру воювати з європейськими країнами, але готова до війни, якщо Європа її почне.

Російський диктатор володимир путін заявив, що європейські пропозиції щодо мирного плану - неприйнятні для рф, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Європа висуває неприйнятні для росії пропозиції щодо мирного плану щодо України 

- заявив путін.

Додамо

Крім того, путін цинічно зауважив - "якщо Європа почне війну з росією, то незабаром москві "не буде з ким домовлятися".

росія не має наміру воювати з європейськими країнами, але якщо Європа почне війну — росія готова прямо зараз 

- додав російський диктатор. 

Нагадаємо

США нещодавно представили план припинення війни в Україні, який значною мірою врахував ключові вимоги москви. Серед іншого, у ньому закликали до значних територіальних поступок від України та зобов'язання не вступати до НАТО. Під тиском України та її європейських союзників план було замінено пропозицією, яка більше враховує інтереси Києва.

Після переговорів між представниками США та України у Флориді, у вівторок у москві запланована зустріч між спеціальним посланником США Стівом Віткоффом та головою кремля володимиром путіним.

Антоніна Туманова

