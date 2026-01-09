Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах

На 16 годину 9 січня на більшості автодоріг у західних областях України обмеження руху транспорту скасували. Водночас на одній ділянці в Івано-Франківській області обмеження продовжують діяти. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції НПУ Олексій Білошицький у Telegram, пише УНН.

Де відновили рух

За його даними, рух відновили:

на території Рівненській області: М-06 Київ — Чоп (на м. Будапешт через м. Львів, Мукачево і Ужгород), на відрізку ділянки з 259 по 434 км, в межах Рівненської області; Н-22 Устилуг — Луцьк — Рівне, на відрізку ділянки із 130 по 156 км, в межах Рівненської області;

на території Волинської області: Н-22 Устилуг — Луцьк — Рівне, на відрізку ділянки з 94 по 130 км;

на території Житомирській області: М-06 Київ — Чоп (на м. Будапешт через м. Львів, Мукачево і Ужгород) на ділянці із 152 по 258 км, в напрямку Рівненської області: М-06 Київ — Чоп (на м. Будапешт через м. Львів, Мукачево і Ужгород) на ділянці з 68 по 258 км, в напрямку Рівненської області;

на території Львівської області: М-06 Київ — Чоп (на м. Будапешт через м. Львів, Мукачево і Ужгород), з 432 по 487 км в напрямку Рівненської області

Де обмеження залишаються

В Івано-Франківській області обмеження руху продовжують діяти на автомобільній дорозі Р-24 Татарів – Косів – Коломия – Борщів – Кам’янець-Подільський на ділянці з 134 по 170 км.

Нагадаємо

В Україні сніг та ожеледиця ускладнили рух на дорогах. Через складні погодні умови в Україні за минулу добу сталося 899 ДТП, з них 153 – з потерпілими. Обмеження для руху транспорту вранці діяли у Рівненській, Житомирській, Львівській, Волинській та Івано-Франківській областях.