14:55 • 482 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
14:44 • 1622 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
13:30 • 5140 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Ексклюзив
13:30 • 9284 перегляди
Заробіток на смерті: чи могли дані померлих пацієнтів Odrex ставати товаром?
13:24 • 6414 перегляди
Наступне засідання "Рамштайн" відбудеться у лютому - Шмигаль
Ексклюзив
12:35 • 9998 перегляди
Злив води з систем опалення житлових будинків у Києві: експерт пояснив, чому це необхідно
12:10 • 5968 перегляди
Якщо буде відповідний сигнал: Сибіга заявив, що українська делегація готова прибути до США для переговорів
11:53 • 11877 перегляди
У СБУ показали уламки "Орєшніка", яким рф атакувала ЛьвівщинуPhotoVideo
Ексклюзив
11:31 • 12858 перегляди
МОЗ перевірив ще дві фірми, на які оформлена скандальна клініка Odrex
10:37 • 13965 перегляди
Каллас: використання рф "орєшніка" є ескалацією проти України і попередженням для Європи і США, треба посилити підтримку
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах

Київ • УНН

 • 488 перегляди

На 16 годину 9 січня скасовано обмеження руху транспорту на більшості автодоріг західних областей України. Обмеження продовжують діяти на одній ділянці в Івано-Франківській області.

Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах

На 16 годину 9 січня на більшості автодоріг у західних областях України обмеження руху транспорту скасували. Водночас на одній ділянці в Івано-Франківській області обмеження продовжують діяти. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції НПУ Олексій Білошицький у Telegram, пише УНН.

Де відновили рух

За його даними, рух відновили:

  • на території Рівненській області: М-06 Київ — Чоп (на м. Будапешт через м. Львів, Мукачево і Ужгород), на відрізку ділянки з 259 по 434 км, в межах Рівненської області; Н-22 Устилуг — Луцьк — Рівне, на відрізку ділянки із 130 по 156 км, в межах Рівненської області;
    • на території Волинської області: Н-22 Устилуг — Луцьк — Рівне, на відрізку ділянки з 94 по 130 км;
      • на території Житомирській області: М-06 Київ — Чоп (на м. Будапешт через м. Львів, Мукачево і Ужгород) на ділянці із 152 по 258 км, в напрямку Рівненської області: М-06 Київ — Чоп (на м. Будапешт через м. Львів, Мукачево і Ужгород) на ділянці з 68 по 258 км, в напрямку Рівненської області;
        • на території Львівської області: М-06 Київ — Чоп (на м. Будапешт через м. Львів, Мукачево і Ужгород), з 432 по 487 км в напрямку Рівненської області

          Де обмеження залишаються

          В Івано-Франківській області обмеження руху продовжують діяти на автомобільній дорозі Р-24 Татарів – Косів – Коломия – Борщів – Кам’янець-Подільський на ділянці з 134 по 170 км.

          Нагадаємо

          В Україні сніг та ожеледиця ускладнили рух на дорогах. Через складні погодні умови в Україні за минулу добу сталося 899 ДТП, з них 153 – з потерпілими. Обмеження для руху транспорту вранці діяли у Рівненській, Житомирській, Львівській, Волинській та Івано-Франківській областях.

          Алла Кіосак

          СуспільствоПогода та довкілля
