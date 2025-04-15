На польському кордоні черги на виїзд з України: прикордонники попередили, де найбільші

Потік людей і транспортних засобів, які виїжджають з України через українсько-польський кордон, збільшився: щодня його перетинають близько 25 000 осіб і понад 5 000 транспортних засобів, що призводить до накопичення транспортних засобів на деяких пунктах пропуску, в той час як на інших спостерігається менший трафік.