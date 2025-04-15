Речник Держприкордонслужби повідомив, що пункт пропуску "Устилуг-Зосин" функціонує в штатному режимі. Раніше повідомлялося про тимчасове припинення роботи через збій у польській базі даних.
Пункт пропуску на кордоні з Польщею поновив роботу після збою на польській стороні.
На польсько-українському кордоні тимчасово не працює пункт пропуску "Устилуг – Зосин" через збій у базі даних з польської сторони. Прикордонники рекомендують обирати інші пункти пропуску.
Державна прикордонна служба спростовує повідомлення ЗМІ про збільшення кількості чоловіків, які перетинають кордон.
Потік людей і транспортних засобів, які виїжджають з України через українсько-польський кордон, збільшився: щодня його перетинають близько 25 000 осіб і понад 5 000 транспортних засобів, що призводить до накопичення транспортних засобів на деяких пунктах пропуску, в той час як на інших спостерігається менший трафік.
Наразі всі пункти пропуску на українсько-польському кордоні розблоковані для руху вантажівок, близько 200 вантажівок очікують у черзі на пункті пропуску "Ягодин", які, зважаючи на його пропускну спроможність, будуть оформлені протягом дня.
Польські фермери планують відновити блокування руху вантажівок на пункті пропуску Угринів-Долгобичув 2 квітня після тимчасового призупинення своїх дій на великодні свята, водночас продовжуючи блокувати вантажівки на пунктах пропуску Ягодин та Рава-Руська, що призводить до значних збитків на митниці.
Польські фермери планують пропускати через прикордонний пункт пропуску "Угринів" лише одну вантажівку на день в напрямку Польщі та три вантажівки кожні шість годин в напрямку України, що значно зменшить транскордонний рух вантажівок.
Польські фермери блокують рух вантажівок на п'яти пунктах перетину кордону з Україною, не пропускаючи жодної вантажівки на територію Польщі, в результаті чого на польській стороні утворилися черги з 1050 вантажівок.
Станом на сьогоднішній ранок у чергах на п'яти пунктах пропуску в Польщі стоять 1150 вантажівок, які прямують в Україну на тлі блокади польських фермерів, більшість з них - навпроти пункту пропуску "Ягодин".
Польські фермери продовжують блокувати рух вантажівок на 5 пунктах пропуску, не пропускаючи жодної вантажівки в напрямку Польщі в Шегинях, Ягодині, Угринові та Устилузі. Через блокаду в черзі стоять 1500 вантажівок.
Польські фермери заблокували 5 пунктів пропуску на українсько-польському кордоні, вирішили не пускати вантажівки з України в Польщу через ПП "Угринів".
Польські фермери повністю заблокували рух вантажівок на через пункт пропуску "Медика-Шегині" на кордоні з Україною.
Польські фермери продовжують блокувати шість прикордонних пунктів пропуску з Україною, через що в черзі на в'їзд в країну стоять близько 2200 вантажівок.
Польські фермери відновили блокування на ПП "Устилуг", таким чином блокуючи шість пунктів пропуску на кордоні, через що близько 2400 вантажівок опинилися в черзі.
Через блокаду польськими фермерами шести прикордонних переходів з Україною, станом на сьогоднішній ранок понад 2400 вантажівок очікували на в'їзд до Польщі.
Польські фермери продовжують блокувати 6 пунктів пропуску на кордоні з Україною, через що понад 2450 вантажівок стоять у чергах в очікуванні перетину кордону.
Волинські митники виявили 8 мільйонів гривень незадекларованої готівки у багажнику мандрівника, який намагався в'їхати в Україну з Польщі.
Польські фермери почали пропускати в Україну кілька вантажівок щогодини, але це набагато менше, ніж хотілося б.
Українські прикордонники не отримували інформації від польських колег про поширення блокади на інші ділянки кордону між Польщею та Україною, яка наразі триває на шести пунктах пропуску.
Приблизно 3200 вантажівок очікують на шести прикордонних пунктах пропуску з Польщею через блокування місцевими фермерами, які протестують.
Блокада польських фермерів на 5 прикордонних пунктах пропуску призвела до черг з 1400 вантажівок, тоді як найбільша черга з 1700 вантажівок утворилася на пункті пропуску "Краковець", який не був заблокований.