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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 6210 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

12:21 • 5824 перегляди

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14 квітня, 16:00 • 161541 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 139545 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 142268 перегляди

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14 квітня, 11:31 • 136395 перегляди

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14 квітня, 10:52 • 136196 перегляди

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14 квітня, 09:52 • 196742 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Пункт пропуску "Устилуг" на кордоні з Польщею працює в звичному режимі - прикордонники

Речник Держприкордонслужби повідомив, що пункт пропуску "Устилуг-Зосин" функціонує в штатному режимі. Раніше повідомлялося про тимчасове припинення роботи через збій у польській базі даних.

Суспільство • 23 вересня, 06:58 • 14934 перегляди

Роботу пункту пропуску «Устилуг – Зосин» на кордоні з Польщею відновлено

Пункт пропуску на кордоні з Польщею поновив роботу після збою на польській стороні.

Суспільство • 22 вересня, 10:48 • 21159 перегляди

На кордоні з Польщею не працює один пункт пропуску – в ДПСУ назвали причину

На польсько-українському кордоні тимчасово не працює пункт пропуску "Устилуг – Зосин" через збій у базі даних з польської сторони. Прикордонники рекомендують обирати інші пункти пропуску.

Суспільство • 22 вересня, 08:05 • 19993 перегляди

В Держприкордонслужбі спростували збільшення кількості чоловіків, які перетинають кордон

Державна прикордонна служба спростовує повідомлення ЗМІ про збільшення кількості чоловіків, які перетинають кордон.

Суспільство • 18 травня, 10:40 • 25858 перегляди

На польському кордоні черги на виїзд з України: прикордонники попередили, де найбільші

Потік людей і транспортних засобів, які виїжджають з України через українсько-польський кордон, збільшився: щодня його перетинають близько 25 000 осіб і понад 5 000 транспортних засобів, що призводить до накопичення транспортних засобів на деяких пунктах пропуску, в той час як на інших спостерігається менший трафік.

Суспільство • 15 травня, 08:28 • 26048 перегляди

Усі пункти пропуску на кордоні з Польщею розблоковані, в черзі біля "Ягодина" близько 200 вантажівок - Демченко

Наразі всі пункти пропуску на українсько-польському кордоні розблоковані для руху вантажівок, близько 200 вантажівок очікують у черзі на пункті пропуску "Ягодин", які, зважаючи на його пропускну спроможність, будуть оформлені протягом дня.

Суспільство • 2 травня, 10:34 • 24767 перегляди

Польські фермери планують знову блокувати  ПП "Угринів-Долгобичув"

Польські фермери планують відновити блокування руху вантажівок на пункті пропуску Угринів-Долгобичув 2 квітня після тимчасового призупинення своїх дій на великодні свята, водночас продовжуючи блокувати вантажівки на пунктах пропуску Ягодин та Рава-Руська, що призводить до значних збитків на митниці.

Економіка • 1 квітня, 09:13 • 27379 перегляди

Польські фермери планують пропускати через ПП "Угринів" у бік Польщі лише вантажівку в день - прикордонники

Польські фермери планують пропускати через прикордонний пункт пропуску "Угринів" лише одну вантажівку на день в напрямку Польщі та три вантажівки кожні шість годин в напрямку України, що значно зменшить транскордонний рух вантажівок.

Суспільство • 27 березня, 13:34 • 22181 перегляди

Блокада на кордоні з Польщею: на п'яти напрямках польські фермери не пропускають вантажний транспорт до Польщі

Польські фермери блокують рух вантажівок на п'яти пунктах перетину кордону з Україною, не пропускаючи жодної вантажівки на територію Польщі, в результаті чого на польській стороні утворилися черги з 1050 вантажівок.

Економіка • 14 березня, 07:39 • 31492 перегляди
Ексклюзив

Блокада на кордоні з Польщею: у черзі понад 1,1 тис. вантажівок

Станом на сьогоднішній ранок у чергах на п'яти пунктах пропуску в Польщі стоять 1150 вантажівок, які прямують в Україну на тлі блокади польських фермерів, більшість з них - навпроти пункту пропуску "Ягодин".

Війна • 13 березня, 13:24 • 142360 перегляди

Польські фермери взагалі не пропускали вантажівки в бік Польщі на чотирьох пунктах пропуску - Демченко

Польські фермери продовжують блокувати рух вантажівок на 5 пунктах пропуску, не пропускаючи жодної вантажівки в напрямку Польщі в Шегинях, Ягодині, Угринові та Устилузі. Через блокаду в черзі стоять 1500 вантажівок.

Суспільство • 12 березня, 13:28 • 30194 перегляди
Ексклюзив

Польські фермери вирішили не пускати вантажівки з України в Польщу через ПП "Угринів"

Польські фермери заблокували 5 пунктів пропуску на українсько-польському кордоні, вирішили не пускати вантажівки з України в Польщу через ПП "Угринів".

Суспільство • 11 березня, 08:58 • 105886 перегляди

Польські фермери заблокували ПП "Шегині" для всіх вантажівок – Демченко

Польські фермери повністю заблокували рух вантажівок на через пункт пропуску "Медика-Шегині" на кордоні з Україною.

Суспільство • 1 березня, 15:18 • 100488 перегляди

Блокада на кордоні з Польщею: в чергах близько 2200 вантажівок, через ПП "Ягодин" за останні дні в Польщу не пропустили жодної фури - Демченко

Польські фермери продовжують блокувати шість прикордонних пунктів пропуску з Україною, через що в черзі на в'їзд в країну стоять близько 2200 вантажівок.

Суспільство • 26 лютого, 09:39 • 28382 перегляди

Польські фермери знову блокують шість пунктів пропуску на кордоні, у черзі близько 2400 вантажівок - Демченко

Польські фермери відновили блокування на ПП "Устилуг", таким чином блокуючи шість пунктів пропуску на кордоні, через що близько 2400 вантажівок опинилися в черзі.

Суспільство • 25 лютого, 10:10 • 28130 перегляди

Блокада на кордоні з Польщею: у черзі понад 2,4 тис. вантажівок

Через блокаду польськими фермерами шести прикордонних переходів з Україною, станом на сьогоднішній ранок понад 2400 вантажівок очікували на в'їзд до Польщі.

Економіка • 23 лютого, 08:08 • 27761 перегляди

Блокада польського кордону: у чергах стоять 2450 вантажівок

Польські фермери продовжують блокувати 6 пунктів пропуску на кордоні з Україною, через що понад 2450 вантажівок стоять у чергах в очікуванні перетину кордону.

Суспільство • 22 лютого, 06:59 • 31800 перегляди

На Волині митники виявили 8 мільйонів гривень недекларованої готівки у багажнику мандрівника

Волинські митники виявили 8 мільйонів гривень незадекларованої готівки у багажнику мандрівника, який намагався в'їхати в Україну з Польщі.

Кримінал та НП • 19 лютого, 19:08 • 31835 перегляди

Польські фермери почали пропускати вантажівки в бік України, але це не та кількість, яка б хотілася - Демченко

Польські фермери почали пропускати в Україну кілька вантажівок щогодини, але це набагато менше, ніж хотілося б.

Суспільство • 19 лютого, 13:03 • 25022 перегляди

Повідомлень про розширення блокади польського кордону не отримували - Демченко

Українські прикордонники не отримували інформації від польських колег про поширення блокади на інші ділянки кордону між Польщею та Україною, яка наразі триває на шести пунктах пропуску.

Суспільство • 19 лютого, 10:11 • 60738 перегляди
Ексклюзив

Блокада на кордоні з Польщею: у черзі на шістьох ПП близько 3,2 тис. вантажівок

Приблизно 3200 вантажівок очікують на шести прикордонних пунктах пропуску з Польщею через блокування місцевими фермерами, які протестують.

Суспільство • 18 лютого, 10:46 • 211237 перегляди

Блокада польського кордону: скільки вантажівок у чергах

Блокада польських фермерів на 5 прикордонних пунктах пропуску призвела до черг з 1400 вантажівок, тоді як найбільша черга з 1700 вантажівок утворилася на пункті пропуску "Краковець", який не був заблокований.

Економіка • 16 лютого, 07:59 • 26805 перегляди