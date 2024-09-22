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Роботу пункту пропуску «Устилуг – Зосин» на кордоні з Польщею відновлено

Роботу пункту пропуску «Устилуг – Зосин» на кордоні з Польщею відновлено

Київ • УНН

 • 21116 перегляди

Пункт пропуску на кордоні з Польщею поновив роботу після збою на польській стороні.

Пункт пропуску "Устилуг – Зосин" поновив свою роботу, зупинену сьогодні вночі через технічний збій на польській стороні, пише УНН з посиланням на повідомлення Державної прикордонної служби України.

"Станом на 12:30 оформлення осіб та транспортних засобів у пункті пропуску "Устилуг – Зосин" відновлено. Проте здійснюється у сповільненому режимі у звʼязку з оформленням осіб на портативних компʼютерах", - йдеться у повідомленні ДПСУ.

Нагадаємо

Роботу пункту пропуску було тимчасово зупинено після повідомлення польських прикордонників про несправність в роботі бази даних. Інші пункти на україно-польському кордоні продовжували роботу.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Суспільство
derzhavna-prykordonna-sluzhba-ukrainyДержавна прикордонна служба України
ustyluhУстилуг
ukrainaУкраїна
polshchaПольща

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