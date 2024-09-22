Роботу пункту пропуску «Устилуг – Зосин» на кордоні з Польщею відновлено
Київ • УНН
Пункт пропуску на кордоні з Польщею поновив роботу після збою на польській стороні.
Пункт пропуску "Устилуг – Зосин" поновив свою роботу, зупинену сьогодні вночі через технічний збій на польській стороні, пише УНН з посиланням на повідомлення Державної прикордонної служби України.
"Станом на 12:30 оформлення осіб та транспортних засобів у пункті пропуску "Устилуг – Зосин" відновлено. Проте здійснюється у сповільненому режимі у звʼязку з оформленням осіб на портативних компʼютерах", - йдеться у повідомленні ДПСУ.
Нагадаємо
Роботу пункту пропуску було тимчасово зупинено після повідомлення польських прикордонників про несправність в роботі бази даних. Інші пункти на україно-польському кордоні продовжували роботу.