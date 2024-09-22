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На кордоні з Польщею не працює один пункт пропуску – в ДПСУ назвали причину

На кордоні з Польщею не працює один пункт пропуску – в ДПСУ назвали причину

Київ • УНН

 • 19939 перегляди

На польсько-українському кордоні тимчасово не працює пункт пропуску "Устилуг – Зосин" через збій у базі даних з польської сторони. Прикордонники рекомендують обирати інші пункти пропуску.

На кордоні з Польщею тимчасово припинив роботу пункт пропуску "Устилуг – Зосин". Причина полягає у тому, що з боку польської сторони стався збій у роботі бази даних. Про це повідомляє Держприкордонслужба України, пише УНН.

Деталі

"Пропуск осіб і транспортних засобів через "Устилуг – Зосин" тимчасово не здійснюється. Прикордонна варта Республіки Польща вночі повідомила про несправність в роботі бази даних. У зв’язку з цим оформлення та пропуск не здійснюється", - йдеться в повідомленні ДПСУ.

Українські прикордонники додали, що з боку польської сторони нині вживаються заходи щодо усунення несправності. Звернулися до громадян та перевізників, за можливості, обирати інші пункти пропуску для перетину кордону.

Митна система Польщі відновила роботу після збою: транспорт прямує через кордон у звичному режимі09.09.24, 11:02 • 13009 переглядiв

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

Суспільство
derzhavna-prykordonna-sluzhba-ukrainyДержавна прикордонна служба України
ustyluhУстилуг
ukrainaУкраїна
polshchaПольща

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