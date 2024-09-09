Митна система Польщі відновила роботу після збою: транспорт прямує через кордон у звичному режимі
Київ • УНН
Митна служба Польщі усунула несправності в системі, що спричиняли затримки на кордоні з Україною. Пункти пропуску працюють у звичайному режимі, транспорт прямує через кордон без перешкод.
Система митної служби Польщі відновила свою роботу після збою, який відбувся минулого тижня. Наразі пункти пропуску на кордоні із Україною працюють у звичайному режимі. Про це 9 вересня повідомила Державна митна служба України, передає УНН.
Раніше було зафіксовано збій у робочій системі митної служби Республіки Польща, що призводило до затримок у пропуску вантажних транспортних засобів. Наразі польська сторона усунула несправності, транспорт прямує через кордон у звичному режимі
Нагадаємо
Про збій митній системі Польщі та можливі затримки на кордоні з Україною повідомлялось 6 вересня.