У митній системі Польщі стався збій: можливі затримки на кордоні з Україною
Київ • УНН
На всіх пунктах пропуску українсько-польського кордону стався збій в системі митної служби Польщі. Електронна система працює в "аварійному режимі", що може призвести до затримок у пропуску вантажних транспортних засобів.
На всіх пунктах пропуску на українсько-польському кордоні стався збій в системі митної служби Польщі. Електронна система працює в "аварійному режимі", що може призвести до затримок у пропуску вантажних транспортних засобів. Про це 6 вересня повідомила Державна митна служба України, передає УНН.
У всіх пунктах пропуску на українсько-польському кордоні стався збій в робочій системі митної служби Республіки Польща.Наразі електронна система митного оформлення на суміжній стороні працює в "аварійному режимі", тож можливі затримки в пропуску вантажних транспортних засобів митною службою РП
Про усунення несправностей і відновлення повноцінної роботи на кордоні з Польщею пообіцялиповідомити додатково.
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