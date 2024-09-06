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У митній системі Польщі стався збій: можливі затримки на кордоні з Україною

У митній системі Польщі стався збій: можливі затримки на кордоні з Україною

Київ • УНН

 • 40009 перегляди

На всіх пунктах пропуску українсько-польського кордону стався збій в системі митної служби Польщі. Електронна система працює в "аварійному режимі", що може призвести до затримок у пропуску вантажних транспортних засобів.

На всіх пунктах пропуску на українсько-польському кордоні стався збій в системі митної служби Польщі. Електронна система працює в "аварійному режимі", що може призвести до затримок у пропуску вантажних транспортних засобів. Про це 6 вересня повідомила Державна митна служба України, передає УНН

У всіх пунктах пропуску на українсько-польському кордоні стався збій в робочій системі митної служби Республіки Польща.Наразі електронна система митного оформлення на суміжній стороні працює в "аварійному режимі", тож можливі затримки в пропуску вантажних транспортних засобів митною службою РП

- йдеться у повідомленні. 

Про усунення несправностей і відновлення повноцінної роботи на кордоні з Польщею пообіцялиповідомити додатково. 

Польща розпочала ремонт пункту пропуску "Медика": може сповільнитись рух на кордоні28.08.24, 11:39 • 12493 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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