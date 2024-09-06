В таможенной системе Польши произошел сбой: возможны задержки на границе с Украиной

На всех пунктах пропуска на украинско-польской границе произошел сбой в системе таможенной службы Польши. Электронная система работает в «аварийном режиме», что может привести к задержкам в пропуске грузовых транспортных средств. Об этом 6 сентября сообщила Государственная таможенная служба Украины, передает УНН.

Во всех пунктах пропуска на украинско-польской границе произошел сбой в рабочей системе таможенной службы Республики Польша. сейчас электронная система таможенного оформления на смежной стороне работает в «аварийном режиме», поэтому возможны задержки в пропуске грузовых транспортных средств таможенной службой РП - говорится в сообщении.

Об устранении неисправностей и восстановлении полноценной работы на границе с Польшей пообещали сообщить дополнительно.

Польща розпочала ремонт пункту пропуску "Медика": може сповільнитись рух на кордоні