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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В таможенной системе Польши произошел сбой: возможны задержки на границе с Украиной

В таможенной системе Польши произошел сбой: возможны задержки на границе с Украиной

Киев  •  УНН

6 сентября 2024, 08:15  •  5856 просмотра

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На всех пунктах пропуска украинско-польской границы произошел сбой в системе таможенной службы Польши. Электронная система работает в «аварийном режиме», что может привести к задержкам в пропуске грузовых транспортных средств.

На всех пунктах пропуска на украинско-польской границе произошел сбой в системе таможенной службы Польши. Электронная система работает в «аварийном режиме», что может привести к задержкам в пропуске грузовых транспортных средств. Об этом 6 сентября сообщила Государственная таможенная служба Украины, передает УНН

Во всех пунктах пропуска на украинско-польской границе произошел сбой в рабочей системе таможенной службы Республики Польша. сейчас электронная система таможенного оформления на смежной стороне работает в «аварийном режиме», поэтому возможны задержки в пропуске грузовых транспортных средств таможенной службой РП

- говорится в сообщении. 

Об устранении неисправностей и восстановлении полноценной работы на границе с Польшей пообещали сообщить дополнительно. 

Польща розпочала ремонт пункту пропуску "Медика": може сповільнитись рух на кордоні28 августа 2024, 08:39 • 12057 просмотров

Татьяна Краевская

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