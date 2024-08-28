Польша начала ремонт пункта пропуска «Медика»: может замедлиться движение на границе

Сегодня, 28 августа, польская сторона начала ремонтные работы в пункте пропуска "Медика". Это может замедлить движение грузовиков и автобусов на выезд из Украины. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины, передает УНН.

Обращаем внимание граждан, пересекающих границу в пункте пропуска "Шегини" Сегодня в 11.00 польская сторона начала ремонтные работы в пределах пункта пропуска "Медика". Из-за этого может замедлиться движение в направлении полос движения для оформления грузовых транспортных средств и автобусов на выезд с территории Украины (въезд в Республику Польша) - говорится в сообщении ГПСУ.

Как сообщается, сейчас работы проводятся на грузовом направлении. Поэтому пограничники просят граждан учесть информацию и по возможности выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы.



Ранее УНН сообщал, что с 26 августа возможно замедление движения на украинско-польской границе из-за ремонтных работ в пределах пункта пропуска "Шегини".