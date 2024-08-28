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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Польша начала ремонт пункта пропуска «Медика»: может замедлиться движение на границе

Польша начала ремонт пункта пропуска «Медика»: может замедлиться движение на границе

Киев  •  УНН

28 августа 2024, 08:39  •  1149 просмотра

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Польская сторона начала ремонтные работы в пункте пропуска «Медика». Это может замедлить движение грузовиков и автобусов на выезд из Украины, гражданам рекомендуют выбирать другие пункты пропуска.

Сегодня,  28 августа, польская сторона начала ремонтные работы в пункте пропуска "Медика". Это может замедлить движение грузовиков и автобусов на выезд из Украины. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины, передает УНН

Обращаем внимание граждан, пересекающих границу в пункте пропуска "Шегини" Сегодня в 11.00 польская сторона начала ремонтные работы в пределах пункта пропуска "Медика". Из-за этого может замедлиться движение в направлении полос движения для оформления грузовых транспортных средств и автобусов на выезд с территории Украины (въезд в Республику Польша)

- говорится в сообщении ГПСУ. 

Как сообщается, сейчас работы проводятся на грузовом направлении. Поэтому пограничники просят граждан учесть информацию и по возможности выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы.

Ранее УНН сообщал, что с 26 августа возможно замедление движения на украинско-польской границе из-за ремонтных работ в пределах пункта пропуска "Шегини".

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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