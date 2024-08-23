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Прикордонники попередили про можливе сповільнення руху на українсько-польському кордоні з 26 серпня

Прикордонники попередили про можливе сповільнення руху на українсько-польському кордоні з 26 серпня

Київ • УНН

 • 11539 перегляди

З 26 серпня на півтора місяця розпочнуться ремонтні роботи в пункті пропуску "Шегині". Прикордонники попереджають про можливе сповільнення руху на українсько-польському кордоні та просять врахувати це при плануванні подорожей.

З 26 серпня можливе сповільнення руху на українсько-польському кордоні через  ремонтні роботи в межах пункту пропуску "Шегині". Роботи триватимуть півтора місяця, повідомили в Держприкордонслужбі України, передає УНН

Увага!  26 серпня о 9.00 в межах пункту пропуску "Шегині" розпочнуться ремонтні роботи двох смуг руху. Йдеться про смуги для оформлення вантажних транспортних засобів та автобусів на виїзд з території України. Ремонт триватиме півтора місяця

- йдеться у повідомленні ДПСУ. 

Прикордонники попросили громадян врахувати цю інформацію під час планування подорожей.

Пасажиропотік на кордоні залишається високим, зараз більше людей в'їжджають в Україну – Демченко23.08.24, 09:58 • 12777 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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