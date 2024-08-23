Прикордонники попередили про можливе сповільнення руху на українсько-польському кордоні з 26 серпня

З 26 серпня можливе сповільнення руху на українсько-польському кордоні через ремонтні роботи в межах пункту пропуску "Шегині". Роботи триватимуть півтора місяця, повідомили в Держприкордонслужбі України, передає УНН.

Увага! 26 серпня о 9.00 в межах пункту пропуску "Шегині" розпочнуться ремонтні роботи двох смуг руху. Йдеться про смуги для оформлення вантажних транспортних засобів та автобусів на виїзд з території України. Ремонт триватиме півтора місяця