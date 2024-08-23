Пасажиропотік на кордоні залишається високим, зараз більше людей в'їжджають в Україну – Демченко

Пасажиропотік на кордоні й далі залишається досить високим. Але ще починаючи з кінця липня й протягом серпня зафіксовано більше днів, коли громадяни перетинають кордон більше на в’їзд в Україну, ніж на виїзд. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Пасажиропотік й далі залишається досить високим. У будні це десь 120 тис. осіб за добу, у вихідні 140-150 тис. Але ще починаючи з кінця липня й протягом серпня все ж таки більше днів, коли громадяни перетинають кордон більше на в’їзд в Україну, ніж на виїзд