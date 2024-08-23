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Пасажиропотік на кордоні залишається високим, зараз більше людей в'їжджають в Україну – Демченко

Пасажиропотік на кордоні залишається високим, зараз більше людей в'їжджають в Україну – Демченко

Київ • УНН

 • 12777 перегляди

Речник Держприкордонслужби повідомив про високий пасажиропотік на кордоні. З кінця липня спостерігається тенденція до збільшення в'їзду в Україну порівняно з виїздом, на відміну від червня.

Пасажиропотік на кордоні й далі залишається досить високим. Але ще починаючи з кінця липня й протягом серпня зафіксовано більше днів, коли громадяни перетинають кордон більше на в’їзд в Україну, ніж на виїзд. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Пасажиропотік й далі залишається досить високим. У будні це десь 120 тис. осіб за добу, у вихідні 140-150 тис. Але ще починаючи з кінця липня й протягом серпня все ж таки більше днів, коли громадяни перетинають кордон більше на в’їзд в Україну, ніж на виїзд

- сказав Демченко.

Він зазначив, що до прикладу в червні з початком літнього сезону основна перевага йшла на виїзд з України.

Зміна тенденції: більше людей в'їжджають в Україну, ніж виїжджають - ДПСУ08.08.24, 10:12 • 16756 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Суспільство

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