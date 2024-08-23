Пассажиропоток на границе остается высоким, сейчас больше людей въезжают в Украину - Демченко
Киев • УНН
Представитель Госпогранслужбы сообщил о высоком пассажиропотоке на границе. С конца июля наблюдается тенденция к увеличению въезда в Украину по сравнению с выездом, в отличие от июня.
Пассажиропоток на границе и дальше остается достаточно высоким. Но еще начиная с конца июля и в течение августа зафиксировано больше дней, когда граждане пересекают границу больше на въезд в Украину, чем на выезд. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
Пассажиропоток продолжает оставаться достаточно высоким. В будни это где-то 120 тыс. человек в сутки, в выходные 140-150 тыс. Но еще начиная с конца июля и в течение августа все же больше дней, когда граждане пересекают границу больше на въезд в Украину, чем на выезд
Он отметил, что к примеру в июне с началом летнего сезона основное преимущество шло на выезд из Украины.
Зміна тенденції: більше людей в'їжджають в Україну, ніж виїжджають - ДПСУ8 августа 2024, 07:12 • 16327 просмотров