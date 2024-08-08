Изменение тенденции: больше людей въезжают в Украину, чем выезжают - ГПСУ

В будни границу с Польшей пересекает около 120 тыс. человек в обоих направлениях, а в выходные количественные показатели пересечения границы могут достигать 140-150 тыс. человек в сутки в обоих направлениях. С начала летнего сезона преимущество в пересечении границы шло на выезд из Украины, однако в июле пассажиропоток может преобладать на въезд в Украину. Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

На польскую границу приходится, как и раньше, самый большой пассажиропоток. Если говорить по пассажирам, то это около 50%, но за последнее время существенных очередей мы не фиксируем. Хотя пассажиропоток остается достаточно на высоком уровне. В будни - это около 120 тыс. человек в обоих направлениях, если говорить обо всем участке государственной границы, где осуществляются пропускные операции, а в выходные количественные показатели пересечения границы могут достигать 140-150 тыс. человек в сутки в обоих направлениях. В июле пассажиропоток может преобладать на въезд в Украину, потому что с начала летнего сезона преимущество шло на выезд в Украину. За прошедшие сутки пассажиропоток колебался 50 на 50 - 60 тыс. на выезд, 60 тыс. на въезд - сказал Демченко.

Он добавил, что в отдельные дни преимущество может идти на въезд в Украину, пересекая на 10-15 тыс. человек больше на въезд, чем на выезд.

Напомним

Демченко, комментируя задержание 48 мужчин в КАМАЗе на границе с Молдовой, заявил, что таких случаев не много, ведь большинство попыток незаконного пересечения границы фиксируется со стороны небольших групп - по 2-3 человека.