С 2010 года наибольший рост цен на жилье произошел в Венгрии (+234%) и Эстонии (+228%).
Владимир Зеленский раскритиковал посла США за слабую реакцию на удар рф по Кривому Рогу. Он поблагодарил другие страны за поддержку и призвал к усилению санкций.
США требуют от ЕС продолжения закупок американского оружия. Это происходит на фоне стремления Европы развивать собственную оборонную промышленность, ограничивая роль компаний из США и Британии.
Норвегия не планирует выходить из Оттавской конвенции и критикует Финляндию за намерение сделать это. У Норвегии современная система обороны, поэтому она не беспокоится об изменениях.
Правительство Латвии передало Вооруженным силам Украины 1500 боевых БпЛА, которые поступят до июля. Две латвийские компании поставят 12 тыс. дронов на 17 млн евро.
Кястутис Будрис заявил, что рф остается угрозой для НАТО и Европы. Кремль готов применить силу для достижения целей, поэтому необходимо сдерживание россии.
Представители парламентов 17 стран ЕС и депутаты Европарламента прибыли в Киев. Визит является символом поддержки, солидарности и доверия к Украине.
Министры обороны стран Балтии предупреждают, что перемирие в Украине позволит россии перевооружиться и перебросить войска к их границам. Страны призывают НАТО не ослаблять оборону восточного фланга.
В Париже лидеры обсудили поддержку Украины, санкции против россии и создание "сил сдерживания". Зеленский подчеркнул важность сохранения санкций и роли США в остановке войны.
Российские пранкеры обманули премьера Косово Альбина Курти, выдавая себя за президента Латвии. В офисе Курти заявили, что этот инцидент подтверждает одержимость россии Косово.
Страны-партнеры выделили 20 миллионов евро на закупку тактических разведывательных дронов для Сил обороны. Ожидается, что техника будет поставлена в течение трех месяцев.
Дональд Туск сообщил о высокой эффективности охраны границы с Беларусью. Он подчеркнул поддержку режима лукашенко в переправке мигрантов.
Шесть стран ЕС призвали Брюссель срочно разработать четкую дорожную карту для вступления Украины в блок. Это происходит на фоне опасений, что Венгрия пытается подорвать шансы Украины.
Альянс и Австрия подписали соглашения об углублении сотрудничества, включая обмен разведывательной информацией. Австрия, сохраняя нейтральный статус, не является членом НАТО.
Литва, Польша, Латвия и Эстония объявили о выходе из Оттавской конвенции из-за угроз со стороны россии и беларуси. Это должно предоставить больше возможностей для обороны восточного фланга НАТО.
Украина и еще семь стран подали жалобу в ООН из-за сбоев спутниковой связи, в которых подозревают Россию. Сбои влияют на телевидение, авиацию и судоходство.
Государственная пограничная охрана Латвии инициировала частичное закрытие КПП на границах с беларусью и рф из-за увеличения потока мигрантов. Ограничения могут длиться до шести месяцев.
Евростат сообщил о рекордной продолжительности жизни в ЕС – 81,4 года. Дольше всего живут в Испании (Мадрид), Италии (Тренто) и на Аландских островах, а наименьшая продолжительность – в Болгарии.
Правоохранители Украины, Литвы и Латвии разоблачили 14 участников преступной организации. Мошенники выманивали деньги у граждан ЕС, представляясь банкирами и правоохранителями.
На заседании Ставки проанализировали пакеты военной помощи и финансирования на 2025 год. Обсудили вопросы государственной устойчивости и пути достижения мира через дипломатию.
Президент Украины провел разговор с руководителями Литвы, Латвии и Эстонии о результатах саммита в Лондоне. Стороны договорились работать над планом действий для обеспечения реальных гарантий безопасности.
Мультфильм «Поток. Последний кот на Земле» производства Латвии победил в номинации „Лучший полнометражный анимационный фильм“. Ранее он также получил "Золотой глобус".
Латвия, Литва и Эстония выразили протест в связи с их невключением в саммит по вопросам поддержки Украины в Великобритании. Страны Балтии, которые являются одними из крупнейших доноров Украины, считают это решение неприемлемым.
Президент Латвии Ринкевичс заявил о продолжении военной поддержки Украины на уровне 1,25% ВВП. Латвия также планирует увеличить собственные оборонные расходы до 5% ВВП.
Президенты Литвы и Латвии, премьеры Эстонии, Испании и Канады, а также руководители ЕС прибыли в Киев 24 февраля. На вокзале их встретили Андрей Ермак и Андрей Сибига.
Президент Латвии Ринкевичс заявил о готовности обсуждать отправку войск в Украину при определенных условиях. Ключевыми вопросами являются усиление безопасности Латвии и четкие правила пребывания военных в Украине.
Премьер Латвии Эвика Силиня предложила создать коалицию балтийских и скандинавских стран как альтернативу миссии НАТО в Украине. По ее словам, у них уже есть готовые сценарии для совместных переговоров.
«Пациенты Украины» предупреждают о рисках ручного регулирования цен на лекарства, что может вызвать задержки поставок и дефицит. Эксперты предлагают альтернативные решения, включая параллельный импорт.
Франция организует вторую встречу по вопросам Украины и европейской безопасности с участием новых стран. На встречу приглашены Норвегия, Канада, страны Балтии, Чехия, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция и Бельгия.
Президент Европейского совета Кошта настаивает на участии ЕС в переговорах с рф по войне в Украине. Он подчеркнул, что россия представляет глобальную угрозу не только для Украины, но и для всей европейской безопасности.