ЕС должен быть вовлечен в переговоры с рф по войне, чтобы наметить будущую архитектуру безопасности Европы - Кошта

Президент Европейского совета Кошта настаивает на участии ЕС в переговорах с рф по войне в Украине. Он подчеркнул, что россия представляет глобальную угрозу не только для Украины, но и для всей европейской безопасности.