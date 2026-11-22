Латвия не планирует возвращаться к обычным дипломатическим и экономическим отношениям с россией даже после завершения войны в Украине. Премьер-министр страны Андрис Кулбергс подчеркнул, что Европа вступила в новую эпоху, которая не позволяет вернуться к прежнему сотрудничеству с москвой. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Welt, пишет УНН.

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По словам главы латвийского правительства, прекращение боевых действий в Украине не будет означать автоматического восстановления отношений между россией и европейскими государствами.

Некоторые считают, что после прекращения огня можно будет вернуться к нормальным отношениям с россией. Это невозможно. Наступила новая эпоха – заявил Кулбергс.

Премьер также призвал Европейский Союз полностью прекратить въезд российских граждан, в частности туристов.

Он объяснил такую позицию усилением гибридных атак кремля и невозможностью тщательно проверять сотни тысяч владельцев шенгенских виз.

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Кулбергс подчеркнул, что европейские страны должны сохранять единство в поддержке Украины и увеличивать оборонные расходы.

После прихода к власти в мае 2026 года он также выступил за прекращение торговых отношений с россией, назвав экономическую зависимость от москвы опасной.

В то же время Латвия продолжает укреплять границу с россией и беларусью, в частности обустраивает противотанковые рвы и бетонные заграждения в рамках Балтийской линии обороны.

По мнению латвийского премьера, Европа не должна ослаблять давление на кремль даже в случае достижения договоренностей о прекращении огня в Украине.

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