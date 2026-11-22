В Турции участники климатической конференции ООН COP31 не смогли договориться по ключевым положениям итогового соглашения, из-за чего принятие окончательного решения перенесли на воскресенье, 22 ноября. Главной причиной разногласий стал вопрос отказа от ископаемого топлива, упоминания о котором исключили из проекта документа. Об этом сообщает финский вещатель Yle со ссылкой на AFP, пишет УНН.

Детали

Конференция должна была завершиться еще в пятницу, однако переговоры затянулись из-за отсутствия компромисса между делегациями.

Несмотря на продолжительные дискуссии, участники не смогли согласовать положения о постепенном отказе от угля, нефти и газа, использование которых способствует глобальному потеплению.

Окончательное решение попытаются принять 22 ноября

Председатель конференции, министр окружающей среды Турции, сообщил, что делегациям передадут третий и окончательный проект соглашения для ознакомления.

Переговорщики должны до утра воскресенья попытаться согласовать спорные вопросы, после чего запланировано заключительное пленарное заседание.

Однако, по данным AFP, даже в последней версии документа нет упоминаний о необходимости отказа от ископаемого топлива.

Главная переговорщица Финляндии Марьо Нуммелин ранее заявила, что Европейский союз не согласится на соглашение, которое игнорирует этот вопрос.

Таким образом, именно 22 ноября участники саммита должны решить, удастся ли достичь компромисса и принять общий итоговый документ.

Климатический саммит ООН затянулся из-за споров между странами — что мешает договориться о борьбе с потеплением