рф распространяет манипуляции относительно заявления Блинкена о поставках оружия Украине до 2022 года.
США заранее готовились к конфликту и тайно поставляли оружие в Украину с сентября 2021 года. Среди поставленного вооружения были Stinger и Javelin, сыгравшие важную роль в обороне Киева.
Зеленский анонсировал ожидаемое объявление значительного пакета поддержки от США 30 декабря. Планируется предоставление военной помощи на $1,25 млрд, включая боеприпасы для ПВО, ракеты Stinger и артиллерийские снаряды.
Джейк Салливан анонсировал новые санкции против россии из-за участия КНДР в войне. США также выделили новый пакет помощи на $725 млн.
США объявили о предоставлении Украине военной помощи на $725 миллионов. Пакет включает боеприпасы для HIMARS, Stinger, беспилотники и противотанковое оружие со складов Пентагона.
Европейские страны рассматривают варианты компенсации возможного сокращения американской помощи Украине. США остаются крупнейшим поставщиком оружия, f ЕС нуждается в $340 млрд ежегодно для усиления обороны.
Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи Украине на сумму 425 млн долларов. В него вошли ракеты для ПВО, боеприпасы HIMARS, артиллерия, бронетехника Stryker и другое оборудование.
Президент Байден объявил о новом пакете помощи по безопасности Украине на 425 млн долларов. Пакет включает средства ПВО, боеприпасы для HIMARS, артиллерию, бронетехнику и противотанковое оружие.
Соединенные Штаты предоставят Украине новый пакет военной помощи на сумму 2,225 миллиарда долларов, включая боеприпасы для артиллерии, системы противовоздушной обороны, патрульные катера, противотанковое оружие и другое оборудование.
США планируют предоставить Украине дополнительную военную помощь на сумму около 225 миллионов долларов, включая боеприпасы для ракетных комплексов HIMARS, ракеты для систем ПВО, противотанковые ракеты, бронетехнику, патрульные катера и другое оборудование.
Министр обороны США Ллойд Остин заверил, что Украина будет видеть стабильный поток американской военной помощи неделю за неделей и призвал всех союзников и партнеров переоценить свои возможности по предоставлению Украине средств ПВО, в которых она так остро нуждается.
Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 400 миллионов долларов, включающем средства противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы, бронетехнику и противотанковое оружие.
США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 400 миллионов долларов, включающем ракеты для зенитных комплексов Patriot, NASAMS, Stinger, боеприпасы для HIMARS и артиллерию.
Соединенные Штаты объявили о новой военной помощи Украине на 400 миллионов долларов. Согласно информации СМИ он включает ракеты Patriot, зенитные ракеты Stinger, боевые машины Bradley, MRAP, противотанковые комплексы Javelin и другую амуницию.
США планируют объявить о новом пакете военной помощи Украине на сумму 400 миллионов долларов, включающем ракеты Patriot, зенитные ракеты Stinger, боевые машины Bradley, MRAP, противотанковые комплексы Javelin и другие боеприпасы.
США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 1 миллиард долларов, который включает артиллерийские снаряды, боевые машины пехоты Брэдли, ракеты HIMARS, ракеты ПВО, зенитные ракеты, стрелковое оружие, боеприпасы, бронемашины и противотанковые системы.
Украинские военные успешно сбили вражеский беспилотник "шахед" с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса FIM-92 Stinger.
В ночь на 6 апреля мобильная огневая группа сбила российскую ракету "Калибр", которая атаковала Украину.
США предоставили Украине уникальный пакет военной помощи на сумму 300 миллионов долларов, включая зенитные ракеты "Стингер" и боеприпасы для систем противовоздушной обороны, но это был единичный случай и не был частью постоянной программы помощи.
Зеленский поблагодарил США за новый пакет военной помощи на 300 миллионов долларов для удовлетворения насущных потребностей Украины в артиллерии, противотанковых средствах и противовоздушной обороне.
Пентагон продолжает поставлять военную технику и боеприпасы в Украину, используя ранее выделенные средства и существующие контракты, но требует дополнительного финансирования со стороны Конгресса для предоставления новой помощи.
Украина ожидает получить в следующих пакетах военной помощи авиацию и дальнобойное вооружение с радиусом более 300 километров.