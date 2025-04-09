FIM-92 Stinger

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29094 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Блинкен заявил, что США задолго до начала полномасштабной войны передавали в Украину "много оружия"

США заранее готовились к конфликту и тайно поставляли оружие в Украину с сентября 2021 года. Среди поставленного вооружения были Stinger и Javelin, сыгравшие важную роль в обороне Киева.

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Зеленский анонсировал «важное решение» США по поддержке Украины

Зеленский анонсировал ожидаемое объявление значительного пакета поддержки от США 30 декабря. Планируется предоставление военной помощи на $1,25 млрд, включая боеприпасы для ПВО, ракеты Stinger и артиллерийские снаряды.

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США готовят новые санкции против рф - Белый дом

Джейк Салливан анонсировал новые санкции против россии из-за участия КНДР в войне. США также выделили новый пакет помощи на $725 млн.

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США выделили новый пакет военной помощи Украине: что входит в $725 млн

США объявили о предоставлении Украине военной помощи на $725 миллионов. Пакет включает боеприпасы для HIMARS, Stinger, беспилотники и противотанковое оружие со складов Пентагона.

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Европа ищет пути замены военной помощи США для Украины

Европейские страны рассматривают варианты компенсации возможного сокращения американской помощи Украине. США остаются крупнейшим поставщиком оружия, f ЕС нуждается в $340 млрд ежегодно для усиления обороны.

Война • 28 ноября, 10:59 • 17014 просмотра

США объявили новый пакет военной помощи для Украины на 425 млн долларов

Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи Украине на сумму 425 млн долларов. В него вошли ракеты для ПВО, боеприпасы HIMARS, артиллерия, бронетехника Stryker и другое оборудование.

Война • 1 ноября, 17:31 • 29783 просмотра

В Пентагоне раскрыли, что войдет в новый пакет военной помощи Украине на 425 млн долларов

Президент Байден объявил о новом пакете помощи по безопасности Украине на 425 млн долларов. Пакет включает средства ПВО, боеприпасы для HIMARS, артиллерию, бронетехнику и противотанковое оружие.

Война • 16 октября, 18:23 • 38942 просмотра

Бронетехника и боеприпасы: США объявили перечень вооружения, которое войдет в новый пакет помощи

Соединенные Штаты предоставят Украине новый пакет военной помощи на сумму 2,225 миллиарда долларов, включая боеприпасы для артиллерии, системы противовоздушной обороны, патрульные катера, противотанковое оружие и другое оборудование.

Война • 7 июня, 12:30 • 16637 просмотра

AP: США направят Украине помощь на сумму около $225 млн

США планируют предоставить Украине дополнительную военную помощь на сумму около 225 миллионов долларов, включая боеприпасы для ракетных комплексов HIMARS, ракеты для систем ПВО, противотанковые ракеты, бронетехнику, патрульные катера и другое оборудование.

Война • 6 июня, 22:30 • 25123 просмотра

Глава Пентагона заверил в стабильном предоставлении Украине помощи "неделя за неделей"

Министр обороны США Ллойд Остин заверил, что Украина будет видеть стабильный поток американской военной помощи неделю за неделей и призвал всех союзников и партнеров переоценить свои возможности по предоставлению Украине средств ПВО, в которых она так остро нуждается.

Война • 20 мая, 13:04 • 24125 просмотра

Новые HIMARS, бронетехника и ракеты для ПВО: США раскрыли содержимое нового пакета военной помощи Украине

Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 400 миллионов долларов, включающем средства противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы, бронетехнику и противотанковое оружие.

Война • 10 мая, 17:49 • 100538 просмотра

Ракеты для Patriot, NASAMS и зенитные ракеты Stinger: в ОП рассказали, что вошло в новый пакет помощи от США

США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 400 миллионов долларов, включающем ракеты для зенитных комплексов Patriot, NASAMS, Stinger, боеприпасы для HIMARS и артиллерию.

Война • 10 мая, 16:38 • 25323 просмотра

В США объявили о выделении 400 млн долларов Украине военной помощи

Соединенные Штаты объявили о новой военной помощи Украине на 400 миллионов долларов. Согласно информации СМИ он включает ракеты Patriot, зенитные ракеты Stinger, боевые машины Bradley, MRAP, противотанковые комплексы Javelin и другую амуницию.

Война • 10 мая, 16:22 • 24009 просмотра

США готовят для Украины новый пакет пакет военной помощи на 400 миллионов долларов - Politico

США планируют объявить о новом пакете военной помощи Украине на сумму 400 миллионов долларов, включающем ракеты Patriot, зенитные ракеты Stinger, боевые машины Bradley, MRAP, противотанковые комплексы Javelin и другие боеприпасы.

Война • 10 мая, 14:44 • 24458 просмотра

Ракеты для HIMARS и боеприпасы и артиллерии и ПВО: Пентагон объявил о пакете помощи Украине на 1 миллиард долларов

США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 1 миллиард долларов, который включает артиллерийские снаряды, боевые машины пехоты Брэдли, ракеты HIMARS, ракеты ПВО, зенитные ракеты, стрелковое оружие, боеприпасы, бронемашины и противотанковые системы.

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Павлюк показал, как огневая мобильная группа сбивала вражеский "шахед"

Украинские военные успешно сбили вражеский беспилотник "шахед" с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса FIM-92 Stinger.

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Этой ночью мобильные огневые группы сбили ракету "Калибр" - Евлаш

В ночь на 6 апреля мобильная огневая группа сбила российскую ракету "Калибр", которая атаковала Украину.

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В Пентагоне рассказали об уникальном пакете помощи Украине

США предоставили Украине уникальный пакет военной помощи на сумму 300 миллионов долларов, включая зенитные ракеты "Стингер" и боеприпасы для систем противовоздушной обороны, но это был единичный случай и не был частью постоянной программы помощи.

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"Насущные потребности Украины" - Зеленский поблагодарил США за новый пакет военной помощи

Зеленский поблагодарил США за новый пакет военной помощи на 300 миллионов долларов для удовлетворения насущных потребностей Украины в артиллерии, противотанковых средствах и противовоздушной обороне.

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Поставки некоторой техники в Украину продолжаются в рамках заключенных ранее контрактов - Пентагон

Пентагон продолжает поставлять военную технику и боеприпасы в Украину, используя ранее выделенные средства и существующие контракты, но требует дополнительного финансирования со стороны Конгресса для предоставления новой помощи.

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Украина ожидает получить истребители F-16 и ракеты дальностью до 500 км - Наев

Украина ожидает получить в следующих пакетах военной помощи авиацию и дальнобойное вооружение с радиусом более 300 километров.

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