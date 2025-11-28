"Чайка" и "Мухобойка" против БПЛА: к использованию в ВСУ допустили электронные тренажеры для учений по сбитию воздушных целей

$42.300.10
48.950.00
ukenru
22:24 • 7074 просмотра
Ермак: Зеленский не подпишет ни одного документа об отказе от территорий, пока будет Президентом Украины
27 ноября, 18:30 • 18178 просмотра
Зеленский анонсировал важные переговоры на следующей неделе
27 ноября, 17:31 • 19373 просмотра
Смертельное ДТП с участием экс-сотрудника прокуратуры: обвинение во главе с Генпрокурором Кравченко просит для подсудимого 10 лет лишения свободы
Эксклюзив
27 ноября, 15:25 • 29764 просмотра
Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье
Эксклюзив
27 ноября, 14:27 • 35744 просмотра
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
27 ноября, 14:21 • 21165 просмотра
В конце недели продолжится совместная работа украинской и американской делегаций по мирному соглашению - ОП
Эксклюзив
27 ноября, 14:12 • 30319 просмотра
Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США
Эксклюзив
27 ноября, 13:37 • 23223 просмотра
Суд возобновил расследование уголовного дела против главного юриста НБУ Александра ЗимыPhoto
27 ноября, 12:53 • 14442 просмотра
Украине удалось убрать пункт о "полной амнистии" из мирного плана США - Стефанишина
27 ноября, 12:37 • 17950 просмотра
Из игорного бизнеса в медицину: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 1Photo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1м/с
77%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Продолжат приближать пункты, которые есть у нас по результатам Женевы: Зеленский о предстоящей встрече представителей Украины и США27 ноября, 18:19 • 14114 просмотра
Швейцарские депутаты требуют проверить, были ли подарки Трампу нарушением антикоррупционного закона27 ноября, 18:20 • 6596 просмотра
Повреждения на Байконуре после запуска "Союза": Россия временно потеряла возможность отправлять людей в космосVideo27 ноября, 18:40 • 11859 просмотра
Нидерланды готовят новый план по возвращению украинских беженцев: что изменится22:59 • 5916 просмотра
Минобороны: Россия использует "Шахеды" для охоты на украинские самолеты и вертолеты01:30 • 2974 просмотра
публикации
Родственники жертв скандальной клиники Odrex призвали правоохранителей провести расследование и наказать виновных в смерти их родных - видеоVideo27 ноября, 15:30 • 22757 просмотра
Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье
Эксклюзив
27 ноября, 15:25 • 29773 просмотра
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
Эксклюзив
27 ноября, 14:27 • 35752 просмотра
Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США
Эксклюзив
27 ноября, 14:12 • 30322 просмотра
Украинские компании со связями с рф заработали 150,3 млрд грн в 2024 году - исследование YouControlPhoto27 ноября, 13:38 • 24445 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Андрій Єрмак
Сирил Рамафоса
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Запорожская область
Нидерланды
Реклама
УНН Lite
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении02:36 • 668 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 29251 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 50325 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 83677 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 99110 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
Дипломатка
FIM-92 Stinger
Ланцет (барражирующий боеприпас)

"Чайка" и "Мухобойка" против БПЛА: к использованию в ВСУ допустили электронные тренажеры для учений по сбитию воздушных целей

Киев • УНН

 • 112 просмотра

Министерство обороны допустило к использованию в ВСУ электронные тренажеры "Чайка" и "Чайка-М" ("Мухобойка"). На них военные учатся сбивать воздушные цели, в частности дроны FPV, "Ланцет" и "Шахед", а также крылатые ракеты.

"Чайка" и "Мухобойка" против БПЛА: к использованию в ВСУ допустили электронные тренажеры для учений по сбитию воздушных целей

Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в Вооруженных силах Украины электронные тренажеры "Чайка" и "Чайка-М" ("Мухобойка"), на которых украинские военные учатся сбивать воздушные цели. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение оборонного ведомства.

Детали

Отмечается, что в условиях современной войны критически важным является эффективное противостояние вражеским дронам.

Для обучения уничтожению беспилотников типа FPV, "Ланцет" и "Шахед" в Силах обороны используются, в частности, электронные тренажеры. Они гарантируют безопасность и позволяют сэкономить патроны

- говорится в сообщении.

Указывается, что на этих тренажерах военные отрабатывают эффективную стрельбу из ПЗРК "Игла", Stinger, пулеметов ДШК и М2, а также стрелкового оружия. 

Во время тренировок имитируются атаки воздушных целей с разных высот, углов, дистанций и с разной скоростью. При этом моделируются именно реальные боевые ситуации

- рассказали в Минобороны.

Там добавили, что благодаря такому обучению военные могут быстро оценивать ситуацию и эффективно применять оружие против воздушных целей. Наиболее искусные после обучения могут сбивать не только БПЛА, но и даже крылатые ракеты.

Напомним

Арсенал украинской армии в октябре пополнился более чем сотней новых образцов вооружения и техники. Среди новинок – беспилотные авиационные комплексы, системы РЭБ и артиллерийские снаряды крупного калибра.

Гранатометчики ВСУ получили лазерные тренажеры украинского производства: новую систему уже допустили к эксплуатации23.07.25, 16:18 • 4655 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеТехнологии
Техника
Война в Украине
Ланцет (барражирующий боеприпас)
FIM-92 Stinger
Министерство обороны Украины
Вооруженные силы Украины
Шахед-136