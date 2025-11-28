"Чайка" и "Мухобойка" против БПЛА: к использованию в ВСУ допустили электронные тренажеры для учений по сбитию воздушных целей

Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в Вооруженных силах Украины электронные тренажеры "Чайка" и "Чайка-М" ("Мухобойка"), на которых украинские военные учатся сбивать воздушные цели. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение оборонного ведомства.

Детали

Отмечается, что в условиях современной войны критически важным является эффективное противостояние вражеским дронам.

Для обучения уничтожению беспилотников типа FPV, "Ланцет" и "Шахед" в Силах обороны используются, в частности, электронные тренажеры. Они гарантируют безопасность и позволяют сэкономить патроны - говорится в сообщении.

Указывается, что на этих тренажерах военные отрабатывают эффективную стрельбу из ПЗРК "Игла", Stinger, пулеметов ДШК и М2, а также стрелкового оружия.

Во время тренировок имитируются атаки воздушных целей с разных высот, углов, дистанций и с разной скоростью. При этом моделируются именно реальные боевые ситуации - рассказали в Минобороны.

Там добавили, что благодаря такому обучению военные могут быстро оценивать ситуацию и эффективно применять оружие против воздушных целей. Наиболее искусные после обучения могут сбивать не только БПЛА, но и даже крылатые ракеты.

Напомним

Арсенал украинской армии в октябре пополнился более чем сотней новых образцов вооружения и техники. Среди новинок – беспилотные авиационные комплексы, системы РЭБ и артиллерийские снаряды крупного калибра.

Гранатометчики ВСУ получили лазерные тренажеры украинского производства: новую систему уже допустили к эксплуатации