Арсенал українського війська у жовтні поповнився понад сотнею нових зразків озброєння та техніки – Міноборони

$41.960.02
48.540.04
19:55 • 10384 перегляди
Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі
11 листопада, 16:14 • 26242 перегляди
Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
11 листопада, 15:57 • 34657 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 51804 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
11 листопада, 13:20 • 33619 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
11 листопада, 13:01 • 50104 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41130 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 09:41 • 22932 перегляди
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
Ексклюзив
11 листопада, 08:48 • 24842 перегляди
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
11 листопада, 07:08 • 26276 перегляди
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Чернишову повідомили про підозру у незаконному збагаченні11 листопада, 16:44 • 18428 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури Молочного: Генпрокурор Кравченко взяв участь у підготовчому судовому засіданні11 листопада, 17:24 • 10969 перегляди
Помер одіозний екснардеп і лідер партії "5.10" Геннадій Балашов11 листопада, 18:13 • 17273 перегляди
У рф перший людиноподібний робот упав на презентації: його прикрили від глядачівVideo19:26 • 8840 перегляди
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 5346 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
11 листопада, 14:28 • 51805 перегляди
Топ-5 рецептів сирників: пишні, ніжні, солоні, на пару та з бананомPhoto11 листопада, 13:27 • 45653 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора11 листопада, 13:01 • 50104 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
11 листопада, 12:30 • 41130 перегляди
Топ-5 оригінальних рецептів страв з редькоюPhoto10 листопада, 14:34 • 94010 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Олексій Чернишов
Володимир Зеленський
Тімур Міндіч
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Велика Британія
Німеччина
Ізраїль
Сектор Газа
УНН Lite
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 5402 перегляди
У Sotheby "на кону" великий куш: колекція мільярдера Лаудера може принести 500 млн доларівPhoto11 листопада, 14:28 • 29936 перегляди
"Кляті брехуни": Кім Кардаш'ян провалила іспит на адвоката попри прогнози чотирьох екстрасенсів 11 листопада, 09:14 • 35205 перегляди
У Польщі завершився фестиваль кіно Ukraina! Festiwal Filmowy: оголошено стрічки-переможціPhoto10 листопада, 13:25 • 60905 перегляди
Більшість українців не вірять в акції і не купуватимуть на Чорну п'ятницю: що обере решта10 листопада, 10:51 • 136882 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Серіали
Північний потік
Безпілотний літальний апарат

Арсенал українського війська у жовтні поповнився понад сотнею нових зразків озброєння та техніки – Міноборони

Київ • УНН

 • 5480 перегляди

Міністерство оборони України повідомило про допуск до експлуатації понад ста нових зразків озброєння та військової техніки вітчизняного виробництва за останній місяць. Серед новинок – безпілотні авіаційні комплекси, системи РЕБ, артилерійські снаряди великого калібру та інше.

Арсенал українського війська у жовтні поповнився понад сотнею нових зразків озброєння та техніки – Міноборони

Україна продовжує нарощувати власне військове виробництво – лише за останній місяць до експлуатації допущено понад сто нових зразків озброєння та військової техніки вітчизняного виробництва. Про це повідомляє Міністерство оборони України, пише УНН.

Деталі

Як повідомили в Міністерстві оборони, кількість нових зразків озброєння, прийнятих на озброєння, суттєво зросла порівняно з попередніми двома місяцями.

Серед новинок – безпілотні авіаційні комплекси різного призначення, системи радіоелектронної боротьби (РЕБ), артилерійські снаряди великого калібру, а також технічні рішення, здатні посилити ударні спроможності української авіації.

У жовтні росія запустила по Україні близько 5300 ударних дронів – Міноборони Британії08.11.25, 19:58 • 6773 перегляди

До переліку жовтневих розробок також увійшли оптичні прилади, автомототехніка, наземні роботизовані комплекси, тренажери та спеціальні бронеавтомобілі.

Українські виробники швидко реагують на запити фронту – і цей темп ми маємо підтримати масштабуванням виробництва та стабільними постачаннями 

– наголосив заступник Міністра оборони України Юрій Мироненко.

Міноборони затвердило критерії для визначення критично важливих підприємств ОПК06.11.25, 17:25 • 3205 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в УкраїніТехнології
Техніка
Кабінет Міністрів України
Воєнний стан
Війна в Україні
Міністерство оборони України
Україна