Арсенал українського війська у жовтні поповнився понад сотнею нових зразків озброєння та техніки – Міноборони

Україна продовжує нарощувати власне військове виробництво – лише за останній місяць до експлуатації допущено понад сто нових зразків озброєння та військової техніки вітчизняного виробництва. Про це повідомляє Міністерство оборони України, пише УНН.

Як повідомили в Міністерстві оборони, кількість нових зразків озброєння, прийнятих на озброєння, суттєво зросла порівняно з попередніми двома місяцями.

Серед новинок – безпілотні авіаційні комплекси різного призначення, системи радіоелектронної боротьби (РЕБ), артилерійські снаряди великого калібру, а також технічні рішення, здатні посилити ударні спроможності української авіації.

До переліку жовтневих розробок також увійшли оптичні прилади, автомототехніка, наземні роботизовані комплекси, тренажери та спеціальні бронеавтомобілі.

Українські виробники швидко реагують на запити фронту – і цей темп ми маємо підтримати масштабуванням виробництва та стабільними постачаннями