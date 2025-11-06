Міноборони затвердило критерії для визначення критично важливих підприємств ОПК

ukenru
Ексклюзив
14:11 • 13061 перегляди
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
12:47 • 18544 перегляди
Атака рф знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині, понад 2500 гірників опинились під землею - Міненерго
12:10 • 17073 перегляди
Україну накриє антициклон 7 листопада: синоптик прогнозує суху та теплу погоду
11:26 • 17817 перегляди
Зеленський підписав нові санкції проти рф і анонсував чергові рішення РНБО: чого стосується
Ексклюзив
6 листопада, 08:00 • 40814 перегляди
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
6 листопада, 07:22 • 32832 перегляди
росія знову атакувала залізницю в Україні: поїзди на сході змінюють маршрути та затримуються
5 листопада, 21:56 • 36369 перегляди
путін просив врегулювати війну в Україні - Трамп про останню розмову з очільником рф
5 листопада, 20:20 • 49570 перегляди
Гуманітарну поїздку Анджеліни Джолі до Херсона перервали співробітники ТЦК: що відомо про інцидент з охоронцем зірки
5 листопада, 17:06 • 38720 перегляди
В Україні 6 листопада запровадять графіки вимкнень світла у всіх регіонах – Укренерго
Ексклюзив
5 листопада, 15:51 • 32474 перегляди
Частина будинків у Києві підключається до опалення згідно з індивідуальним рішенням мешканців - КМДА
Меган Маркл повертається до акторства через вісім років після відходу з ГоллівудуPhoto6 листопада, 07:34 • 22297 перегляди
Кінбурнська коса зруйнована: екологи та військові повідомляють про катастрофічні наслідки 6 листопада, 09:24 • 14479 перегляди
У Києві розслідують зникнення начальника відділення поліції та арештованих коштів 6 листопада, 09:36 • 12721 перегляди
Офшорні схеми: як компанія з російським слідом AAL Group Ltd легалізувалася в ОАЕ і отримала доступ до українських вертольотівPhoto6 листопада, 09:50 • 22694 перегляди
Як правильно прати зимові куртки: поради для пухових, вовняних та синтетичних моделейPhoto10:56 • 20381 перегляди
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
Ексклюзив
14:11 • 13074 перегляди
В Україні запускають програму "Гроші ходять за вчителем": що це і які умови для педагогів13:00 • 11831 перегляди
Як правильно прати зимові куртки: поради для пухових, вовняних та синтетичних моделейPhoto10:56 • 20451 перегляди
Офшорні схеми: як компанія з російським слідом AAL Group Ltd легалізувалася в ОАЕ і отримала доступ до українських вертольотівPhoto6 листопада, 09:50 • 22769 перегляди
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
Ексклюзив
6 листопада, 08:00 • 40835 перегляди
Меган Маркл повертається до акторства через вісім років після відходу з ГоллівудуPhoto6 листопада, 07:34 • 22348 перегляди
Кім Кардаш'ян звинувачує ChatGPT у своїх провалених іспитах на адвокатаVideo5 листопада, 15:25 • 24335 перегляди
Зірка “Месників” Себастіан Стен каже, що кіновсесвіт Marvel сформував його, як актора5 листопада, 14:19 • 26266 перегляди
Роберт Паттінсон розкрив деталі виснажливих зйомок "Дюни 3" у пустелі5 листопада, 08:51 • 42845 перегляди
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю4 листопада, 16:38 • 47001 перегляди
Міноборони затвердило критерії для визначення критично важливих підприємств ОПК

Київ • УНН

 • 868 перегляди

Це рішення дозволить бронювати військовозобов'язаних працівників на період мобілізації та воєнний час.

Міноборони затвердило критерії для визначення критично важливих підприємств ОПК

У Міністерстві оборони України затвердили Критерії для визначення підприємств оборонно-промислового комплексу, авіабудівної галузі та сфери космічної діяльності такими, що мають важливе значення для національної економіки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міноборони.

Деталі

Відповідне рішення ухвалено наказом Міноборони № 722 від 28 жовтня 2025 року. Цим документом встановлено більш чіткі критерії, за якими підприємства можуть бути визнані важливими для національної економіки.

В свою чергу, це є підставою для бронювання військовозобов’язаних працівників на період мобілізації та воєнний час, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 76 від 27 січня 2023 року.

Всі документи для розгляду подаються на електронну адресу: [email protected]. При цьому лист обов’язково має бути підписаний електронним підписом.

Щоб забезпечити прозорість і зручність процесу, для підприємств розроблені детальні алгоритми подання документів, а також зразки документів

- заявили в Міноборони.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 4630-IX, що регулює трудові відносини під час воєнного стану. Даний документ передбачає бронювання працівників оборонно-промислового комплексу, навіть при наявності проблем з військовим обліком.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніЕкономікаПолітика
Кабінет Міністрів України
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Володимир Зеленський
Україна