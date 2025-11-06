Міноборони затвердило критерії для визначення критично важливих підприємств ОПК
Київ • УНН
Це рішення дозволить бронювати військовозобов'язаних працівників на період мобілізації та воєнний час.
У Міністерстві оборони України затвердили Критерії для визначення підприємств оборонно-промислового комплексу, авіабудівної галузі та сфери космічної діяльності такими, що мають важливе значення для національної економіки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міноборони.
Деталі
Відповідне рішення ухвалено наказом Міноборони № 722 від 28 жовтня 2025 року. Цим документом встановлено більш чіткі критерії, за якими підприємства можуть бути визнані важливими для національної економіки.
В свою чергу, це є підставою для бронювання військовозобов’язаних працівників на період мобілізації та воєнний час, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 76 від 27 січня 2023 року.
Всі документи для розгляду подаються на електронну адресу: [email protected]. При цьому лист обов’язково має бути підписаний електронним підписом.
Щоб забезпечити прозорість і зручність процесу, для підприємств розроблені детальні алгоритми подання документів, а також зразки документів
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 4630-IX, що регулює трудові відносини під час воєнного стану. Даний документ передбачає бронювання працівників оборонно-промислового комплексу, навіть при наявності проблем з військовим обліком.