Netflix випустив трейлер четвертого сезону "Бріджертонів"
Київ • УНН
Стрімінгова платформа Netflix представила трейлер до четвертого сезону серіалу «Бріджертони». Прем'єра першої частини відбудеться 29 січня, другої – 26 лютого.
Деталі
"Коли надіваєш маску, може статися що завгодно", - ідеться у підписі до трейлера.
Сезон 4 серіалу "Бріджертони", як зазначається, вийде у двох частинах: премʼєра частини 1 відбудеться 29 січня, частини 2 - 26 лютого.
Як зазначає Independent, новий трейлер серіалу "Бріджертони", натхненого казкою про Попелюшку, дозволяє зазирнути в життя богемного віконта, який шукає служницю, з якою познайомився на маскарадному балі.
Бенедикт, якого грає Люк Томпсон, відрізняється від своїх братів, не бажаючи створювати сім'ю. Однак його погляди починають змінюватися після зустрічі із Софі Бек, яку грає австралійська актриса Єрін Ха.
Доповнення
Популярна драма Netflix, заснована на серії книг Джулії Квінн, розповідає про 8 братів і сестер Бріджертон, які шукають кохання.
