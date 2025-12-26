Netflix випустив трейлер четвертого сезону "Бріджертонів"

$41.930.22
Різдвяний "ГУРкіт" в уссурійську: два вибухи пролунали біля військової частиниPhoto
Ексклюзив
08:30 • 4872 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
08:22 • 3438 перегляди
Російські атаки залишили без світла жителів у 5 областях, графіки відключень майже у всіх регіонах - Міненерго
Ексклюзив
08:10 • 8954 перегляди
Ознаки пособництва країні-агресору: чому правоохоронці мають почати розслідування проти колишнього керівництва Державіаслужби
06:47 • 10065 перегляди
"Багато може вирішитися до нового року": Зеленський анонсував можливу зустріч з Трампом найближчим часом
05:31 • 12627 перегляди
"Вакцинація - це про безпеку": у МОЗ розповіли про можливу реакцію організму на щеплення
25 грудня, 16:14 • 22076 перегляди
Різдвяні домовленості і вітання для Трампа: Зеленський обговорив гарні ідеї для миру з Віткоффом та Кушнером
Ексклюзив
25 грудня, 10:58 • 71863 перегляди
Кількість скарг на лікування в одеській клініці "Одрекс" зростає: сайт StopOdrex став для людей останнім шансом на правду
Ексклюзив
25 грудня, 09:42 • 69673 перегляди
Плюсова температура вдень і слабкі морози вночі: якої погоди чекати українцям на Новий рікPhoto
25 грудня, 09:37 • 84538 перегляди
СБУ "привітала" росіян з Різдвом: уражено нафтові резервуари в порту темрюк і газопереробний завод в оренбурзіPhotoVideo
Популярнi новини
Ворог атакував об'єкт критичної інфраструктури на Волині: що відомо25 грудня, 23:34 • 13486 перегляди
росія відмовилася від планів збільшити втричі виробництво СПГ через міжнародні санкції - Bloomberg26 грудня, 00:11 • 10532 перегляди
російських блогерів змушують поширювати пропагандистську рекламу - ЦПД26 грудня, 01:27 • 11528 перегляди
Прикордонники знищили гармату Д-30 та РЕБ окупантів на Північно-Слобожанському напрямкуVideo26 грудня, 02:38 • 6536 перегляди
Китай перетворив росію на сировинний придаток після вторгнення в Україну - ЦПД26 грудня, 03:10 • 4734 перегляди
Публікації
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Ексклюзив
08:30 • 4870 перегляди
Ознаки пособництва країні-агресору: чому правоохоронці мають почати розслідування проти колишнього керівництва Державіаслужби
Ексклюзив
08:10 • 8954 перегляди
Кількість скарг на лікування в одеській клініці "Одрекс" зростає: сайт StopOdrex став для людей останнім шансом на правду
Ексклюзив
25 грудня, 10:58 • 71863 перегляди
Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
Ексклюзив
24 грудня, 15:03 • 73944 перегляди
"Правда сильніша за тиск": сайт StopOdrex відновив роботу після блокування на вимогу клініки та отримав підтримку хостинг-провайдераPhoto24 грудня, 15:00 • 54862 перегляди
УНН Lite
Netflix випустив трейлер четвертого сезону "Бріджертонів"Video08:06 • 1884 перегляди
У Білому домі показали різдвяне фото Дональда і Меланії ТрампVideo25 грудня, 16:41 • 16953 перегляди
Міністерка культури Тетяна Бережна стала мамоюVideo25 грудня, 15:24 • 20968 перегляди
Сім'я Кардаш'ян змінила формат різдвяної вечірки на сімейне святкування: фотоPhoto25 грудня, 14:14 • 21988 перегляди
Netflix випустив перший тизер до фільму "Гострі картузи"Video25 грудня, 09:48 • 25166 перегляди
Netflix випустив трейлер четвертого сезону "Бріджертонів"

Київ • УНН

 • 1892 перегляди

Стрімінгова платформа Netflix представила трейлер до четвертого сезону серіалу «Бріджертони». Прем'єра першої частини відбудеться 29 січня, другої – 26 лютого.

Netflix випустив трейлер четвертого сезону "Бріджертонів"
netflix.com

Стримінгова платформа Netflix випустила трейлер до четвертого сезону популярного серіалу "Бріджертони", пише УНН.

Деталі

"Коли надіваєш маску, може статися що завгодно", - ідеться у підписі до трейлера.

Сезон 4 серіалу "Бріджертони", як зазначається, вийде у двох частинах: премʼєра частини 1 відбудеться 29 січня, частини 2 - 26 лютого. 

Як зазначає Independent, новий трейлер серіалу "Бріджертони", натхненого казкою про Попелюшку, дозволяє зазирнути в життя богемного віконта, який шукає служницю, з якою познайомився на маскарадному балі.

Бенедикт, якого грає Люк Томпсон, відрізняється від своїх братів, не бажаючи створювати сім'ю. Однак його погляди починають змінюватися після зустрічі із Софі Бек, яку грає австралійська актриса Єрін Ха.

Доповнення

Популярна драма Netflix, заснована на серії книг Джулії Квінн, розповідає про 8 братів і сестер Бріджертон, які шукають кохання.

Netflix анонсував випуск нового сезону і показав тизер "Бріджертонів"15.05.25, 08:19 • 159778 переглядiв

Юлія Шрамко

КультураУНН Lite
Серіали
Netflix