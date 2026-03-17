Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі провели ніч на "Оскарі" без публічності - деталі
Київ • УНН
Зіркова пара пропустила червону доріжку заради приватних заходів Мадонни та Бейонсе. Свіфт вдалося уникнути небажаної зустрічі з Кім Кардаш'ян.
Попри репутацію однієї з наймедійніших пар світу, Тейлор Свіфт та Тревіс Келсі дедалі частіше надають перевагу приватності - навіть під час найгучніших світських подій. Так сталося і в період проведення церемонії "Оскар" у Лос-Анджелесі, передає УНН із посиланням на Page Six.
Деталі
Замість традиційної появи на червоній доріжці знаменитості провели вечір поза публічним простором, у вузькому колі. За даними джерела, вони обрали закриті локації в престижних районах міста, уникаючи зайвої уваги.
Серед місць, які відвідала пара, була й приватна післявечірка, організована Мадонною спільно з Гаєм Осірі. Цей захід традиційно вважається одним із найзакритіших у Голлівуді та доступний лише обмеженому колу гостей.
Окремий епізод вечора пов’язаний за даними інсайдерів із готелем Chateau Marmont. Як повідомляє джерело, Свіфт була помічена по її нозі, коли перебувала на вечірці, організованій Jay-Z та Бейонсе. Там вона могла перетнутися зі своєю давньою опоненткою - Кім Кардаш'ян.
Втім, за інформацією інсайдерів, цієї зустрічі вдалося уникнути. Отже, навіть у розпал "оскарівської" ночі зіркова пара залишилася вірною власній стратегії - зменшувати публічність і проводити час у більш закритому форматі.
Нагадаємо
