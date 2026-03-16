Актор Шон Пенн, який пропустив церемонію вручення премії "Оскар", прибув до Києва

Американський актор Шон Пенн, який пропустив церемонію нагородження "Оскар", прибув до Києва, передає УНН із посиланням на УЗ.

Шон Пенн обрав Україну замість Оскара! І прибув Укрзалізницею до Києва. І можемо підтвердити:у тамбурі Шон Пенн не курив - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, американський актор Шон Пенн здобув премію "Оскар" у категорії "Найкраща чоловіча роль другого плану" за роль у фільмі "Одна битва за іншою" режисера Пола Томаса Андерсона. Утім, лауреат не був присутній на церемонії нагородження.