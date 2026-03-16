Актор Шон Пенн, який пропустив церемонію вручення премії "Оскар", прибув до Києва
Київ • УНН
Американський актор прибув до столиці України потягом Укрзалізниці. Шон Пенн пропустив вручення премії Оскар, де він переміг у номінації за кращу роль.
Шон Пенн обрав Україну замість Оскара! І прибув Укрзалізницею до Києва. І можемо підтвердити:у тамбурі Шон Пенн не курив
Нагадаємо
Як повідомляв УНН, американський актор Шон Пенн здобув премію "Оскар" у категорії "Найкраща чоловіча роль другого плану" за роль у фільмі "Одна битва за іншою" режисера Пола Томаса Андерсона. Утім, лауреат не був присутній на церемонії нагородження.