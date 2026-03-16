Актер Шон Пенн, пропустивший церемонию вручения премии "Оскар", прибыл в Киев

Американский актер Шон Пенн, пропустивший церемонию награждения "Оскар", прибыл в Киев, передает УНН со ссылкой на УЗ.

Шон Пенн выбрал Украину вместо Оскара! И прибыл Укрзализныцей в Киев. И можем подтвердить: в тамбуре Шон Пенн не курил - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, американский актер Шон Пенн получил премию "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль второго плана" за роль в фильме "Одна битва за другой" режиссера Пола Томаса Андерсона. Однако лауреат не присутствовал на церемонии награждения.