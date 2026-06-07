На велоэтапе Ironman в Гамбурге десятки спортсменов массово прокололи шины из-за металлических обломков
Киев • УНН
Из-за металлической стружки на трассе Ironman в Гамбурге более 100 атлетов прокололи шины. Полиция начала расследование, но организаторы не остановили гонку.
Десятки участников велоэтапа Ironman в Гамбурге массово повредили шины велосипедов из-за разбросанной на трассе металлической стружки. Полиция расследует инцидент, а организаторы решили не останавливать соревнования, несмотря на травмы среди спортсменов. Об этом сообщает Bild, пишет УНН.
Детали
На велоэтапе Ironman European Championship в Гамбурге сегодня десятки спортсменов столкнулись с проколами шин из-за металлических обломков на трассе. По данным местного издания Tri-Mag, от 100 до 150 участников были вынуждены прервать заезд, некоторые также получили травмы из-за мелких металлических деталей.
Полиция сообщила, что по меньшей мере 50 участников пожаловались на спущенные шины.
Как металлическая стружка туда попала, мы не знаем
Следователи изъяли фрагменты металла диаметром около пяти миллиметров.
Инцидент произошел уже после старта гонки. Организаторы обсуждали возможную остановку соревнований, но в итоге решили продолжить Ironman. На данный момент неизвестно, попали ли обломки на трассу случайно или это была преднамеренная диверсия.
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